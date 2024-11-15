身兼民進黨主席的賴清德總統，在今年8月時曾邀請7大派系齊聚官邸，建立派系共治的雙軌制度。時隔3個多月，賴於本月13日晚間再度召開派系便當會。不過相較於第一次會議時隔數周才被媒體揭露，第二次則不到3天就公眾盡知，顯示派系便當會的溝通機制愈加檯面化、正式化、常態化。

有意思的是，和代表性與功能性不彰的國民黨中常會不同，民進黨中常會的分配不僅實質反映派系力量，更能進行討論、決策，化解爭議、協商問題。然而賴卻捨棄正式的中常會共識決模式，另創官邸便當會模式，美其名二軌制，其實是用非正式機制架空正式機制。關鍵原因，其實就在於今年民進黨的黨職選舉，因非賴系反撲，以及陳亭妃關鍵一抽勝過林宜瑾擔任中常委，導致親賴系票數在中常會無法過半。

由於在正式機制裡，人頭比不過，於是賴就創設另一個非正式機制來扭轉乾坤，以派系之名，來排擠掉剛被正國會除名的陳亭妃，以及派系色彩較不明顯者。屆時，只要在中常會決議前，召開閉門的派系便當會壓著沉默多數，藉著眾人不願當著天子面前放肆，達成「共識」，然後再用派系便當會達成的共識回過頭來再壓中常會、陳亭妃之流者，就能成功拆解中常會弱勢的投票結構。賴的算盤，打的很精。

但另一方面，賴之所以要如此處心積慮的繞過中常會，創建有利於自己的非正式決策機制，其實也側面反映賴清德目前的焦慮。近期，黨內紛爭四起，來自內部的挑戰不斷。比如公股事業人事案，前行政院副院長施俊吉因被拔台灣金聯董事長，直接公開聲明是因他擋人財路才被迫走人，不只讓接任的呂政璋上任3天就辭職，更讓掛保證的卓榮泰院長及背後的賴清德，顏面掃地。

民進黨並非鐵板一塊，賴清德只是弱主，權威並不足以震懾黨內。第二次派系便當會的討論內容很快就遭到放話，公之於眾，且內容顯然是刻意「加工」，有利於特定方。而挺賴方也隨之匿名回擊，認為急著想初選的派系等不及就對外放話會提前初選，但賴並不希望提早初選，雙方針鋒相對。由此來看，派系便當會的運作就很難如賴清德所構想的，可以繞過中常會，打造出一個有利親賴方的環境。

而除了來自內部的挑戰，近期面對在野黨的挑戰，「賴卓體制」也顯得灰頭土臉，從總預算案、人事案包括NCC、司法院、考試院等，以及各項法案對決，如《公投法》、《選罷法》、《財劃法》，民進黨的攻防銳利度，還有綠委的戰鬥意志和護航意願，明顯不如在國會改革大戰時的表現。甚至，還出現不少綠委公開對內閣部會的挑戰與質疑。

尤其在總預算案上，民進黨從堅決反對，搬出憲法、《預算法》，指責在野黨毀憲亂政，僵持兩個月後竟然瞬間鳴金收兵，違憲變合憲，反對變贊同，種種跡象都顯示，賴的內部壓力已然大到改變綠營的外部戰略了。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）