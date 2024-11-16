第15屆珠海航空展將於17日落幕，這次共有47個國家、逾890家企業展出，名稱雖定為「航空展」，但中共展出的項目包括陸、海、空、天、電戰、網路六大項目，可說就是一場展現中國軍事技術的展示會。

孫子曰：「知己知彼，百戰不殆」，這次航展確實提供台灣軍方對解放軍戰力有深入了解的機會。除了看熱鬧，還要看門道；不但要看門道，而且不能有意識形態或先入為主的想法，才能看到解放軍真實的戰力，也才能據以策畫應對的方法確保兩岸和平。

這次航展，不管是殲20、殲35等各型戰機，及包括偵察、打擊、隱身、轟炸等任務型態的無人機，還有無人艦、機器狼等武器，很明顯的解放軍已經跨世代的躍進。這種躍進，就跟機槍的發明改變步兵方陣的隊型，戰車的出現改變壕溝陣地戰，航母的出現終結了戰列艦時代。當無人與AI智能的武器出現戰場，也必然會改變現代戰爭模式。

從伊朗以導彈攻擊以色列的過程就可證明，先進如以色列的箭二、箭三反導彈，都無法百分百攔截伊朗的類高超音速導彈，何況是愛國者飛彈，是否能攔截解放軍彎軌的超高音速東風系列導彈？F-35固然是五代隱身戰機，但面對同是五代隱身戰機的殲20S，且還帶有忠誠無人僚機攻擊11時，是否還具備五代戰機優勢？至於美軍服役已10年的提康德羅加級神盾巡洋艦，一旦遭無偵-7高空偵察機偵獲，再以A射B導方式引導鷹擊21等攻艦武器攻擊，戰場還有多少存活率？

這次航展最讓我擔心的是機器狼，身為軍人的我深知城鎮戰對攻守雙方，尤其是無辜平民都是地獄。美國前國防部長艾斯培也在回憶錄中說，美軍還沒有城鎮戰武器，其M2布萊德利步兵戰鬥車並不適合城鎮戰。但當機器狼群的武器出現時，城鎮戰的攻守景像必然全部改觀。美國一直想藉台灣以城鎮戰的方式消耗解放軍戰力，拖延戰爭時程，其前國安顧問歐布萊恩甚至胡扯台灣每人發一把AK-47步槍，試問如果機器狼群投入城鎮戰，台灣有何反制之道？

所幸，這次航展的武器誠如解放軍高層所言，重點在「遠程戰略投送、空中打擊」，這些武器大部分應是以第二島鏈為打擊目標所研發設計，並非全然針對台灣。不過川普當選美國總統，國安顧問瓦爾茲、國務卿魯比歐皆號稱對華強硬派，甚至主張武裝台灣。我駐美代表俞大㵢也稱台灣準備好戰爭了！若中美開戰，台灣真要當美國馬前卒？當陣前的炮灰？

台灣人民樸實善良，但長期受民進黨媒體洗腦，認為台美友誼堅若磐石。台灣有事，美軍定會協助。因此此次珠海航展，除了有良心的媒體據實報導、詳加評論外，綠媒甚少報導，甚至泯滅事實，以嘲弄口吻訕笑之。因此，我認為大部分的台灣同胞，很難從這次的航展感受兵凶戰危之險。兩岸之間的問題除軍事外，仍要靠經濟、心理、政治才能獲得永久和平。

（作者為陸軍退役少將）