外交部16日發布新聞稿，聲稱中共藉由APEC等重要國際場合散佈貶抑我國主權且混淆國際視聽的不實謬論。外交部予以嚴正譴責與駁斥，並呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法。

外交部表示，新加坡總理黃循財於本月15日在秘魯「亞太經濟合作」（APEC）場邊會晤中國國家主席習近平。會後中方對外宣稱：「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則」。經向新方查證，新加坡政府並未表達此等言論，中方說法顯非事實。

事實上，中共藉由國際場合發布反對台獨的言論並不是第一次，也不會是最後一次。外交部應該司空見慣，即使要加以反駁，也不必大驚小怪。更何況中共此種行為，並沒有發生實質效果。世界各國支持中共者還是繼續支持中共，支持台灣者照樣支持台灣。中共即使發布「不實謬論」，也沒有對國際現勢帶來任何改變。不過外交部每每在中共做出動作後加以反駁，顯得消極且被動。

外交部應該做的是：第一、向新加坡政府查證黃循財到底跟習近平說了甚麼？第二、如果中共的宣稱不實，應該洽請新加坡政府公開澄清或駁斥。第三、積極遊說黃循財呼應美國，向習近平表達，不論台灣是否走向台獨，兩岸爭議必須以和平方式解決。外交部除了「嚴正譴責」中共，只是「呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法」，恐怕得不到實質效果。

更理想的情況是，成功地促使黃循財公開支持賴清德的「新兩國論」，承認中華民國與中華人民共和國互不隸屬。因為如果賴清德的「新兩國論」得不到國際間的響應，就淪為自說自話。

蔡英文執政期間，中共連奪我10個邦交國，又連續封殺台灣參加世界衛生大會。使我國的外交工作灰頭土臉，也嚴重打擊我外交人員的士氣。這筆帳難道就一筆勾銷了嗎？外交部近來在若干無邦交國家增設辦事處，看似主動出擊。然而辦事處不等同代表處，更不是大使館。這些辦事處除了促進雙方經貿文化往來，對提升我國國際地位並無助益。

媒體報導，外交部明年度「機密預算」編列18億元，較今年預算增加5成3，創近6年新高。希望外交部善用機密預算，在外交上主動出擊。不要將全副精力用來保住「駐立陶宛台灣代表處」，而是積極爭取更多邦交國。

我邦交國外交承認的對象都是中華民國，不是台灣共和國。如此豈不是正好藉以印證賴清德所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。外交部能夠新增邦交國，才不會有辱賴清德賦予的神聖使命。（作者為退休大使）

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