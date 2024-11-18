大陸國家主席習近平與美國總統拜登16日在亞太經合會（APEC）領袖會議舉行場邊會，這是拜登任內最後一次與習近平會晤。拜登告訴習近平，兩國之間的競爭不應演變成衝突；習近平則說，中國將努力實現與美國的「平穩過渡」，並準備好與川普的新政府合作。這兩位相識多年的大國領袖，除了一點離情依依外，心中想必是複雜的。

川普王者歸來 北京壓力大

對拜登而言，任內維持了中美「競爭性共存」，雖激烈競爭但沒有讓衝突升級，平安下莊，應可問心無愧。但他領導下的民主黨潰敗，剩下的白宮歲月，只能數著日子等待昔日手下敗將王者歸來。對習近平而言，心中可能五味雜陳，送走拜登這個可預測的對手，迎來不確定的川普2.0，壓力遠大於拜登。不過，從習近平這次拉美之行看來，北京已有所準備。

進入2010年代後，美國基本上認定中國將是美國21世紀上半葉最大的競爭對手，攸關美國霸權的維繫。拜登上任後基本上沿襲川普的路線，繼續對中國進行圍堵與對抗。他上台不久，就由國務卿布林肯提出「敵對、競爭、合作」作為對華政策的基調，對中國進行所謂「去風險」的經濟脫鉤、用「小院高牆」進行科技封鎖，並主導多個多邊組織對中國進行圍堵，強化與中國的對抗。

到了2023年初，大陸漂流的偵查氣球事件一度讓兩國關係降到冰點，但是經過私下努力溝通，外交對話終於逐漸恢復。去年11月舊金山中美元首峰會讓中美關係進入新的階段，在激烈競爭的同時保持開放的溝通管道，維持住「競爭式共存」的局面。簡單來說拜登努力地延長了賽局，中方也挺住了美國的壓力。

川普上台後面對這場延長賽，他的自我定位是救援、中繼還是終結者，將會決定他第二任的對中政策。以川普張揚的性格當然希望是終結者，但他只有4年任期，在時間壓力下，必須要有立即可見的政策結果，就不免躁進盲動，原本就高度不確定的美中關係將更添變數。

從他提名的國安團隊啟用對中鷹派的盧比奧和瓦爾茲分別擔任國務卿和國家安全顧問，可預見出他對中國將採取強硬的敵對態度，中美之間難免有一場激烈的對抗。美國必須先清理歐洲和中東戰場，並進行國防部內部的整肅，川普短時間對中軍事施壓的機率不高，應該還是以關稅戰為主。這對經濟放緩、社會壓力增大的中共來說，不是好的徵兆。

大陸市場開放 各國定心丸

面對即將來臨的貿易戰，北京透過市場分散與市場開放兩個手段做好準備。北京除了接收了遭西方因俄烏戰爭制裁的俄羅斯市場，還通過一帶一路與多邊組織經營南方國家，現已見到成果。習近平此次拉美行，先參加在祕魯首都利馬舉行的APEC峰會，接著參加在巴西主辦的二十國集團峰會，都可以見到中國在當地經濟的影響力。

中國已連續10年成為祕魯最大貿易夥伴和最大出口市場，習近平主持中國在祕魯建設的錢凱港開港儀式，成為這次APEC的亮點。錢凱港作為拉美地區聯絡亞洲的樞紐，不但國際矚目，更引起美國對自家後院變化的嚴重關切。中國連續15年成為巴西最大貿易夥伴，巴西也是中國在拉美最大貿易夥伴和最大直接投資目的國，巴西作為金磚成員之一，與中國的關係非比尋常。

在市場開放方面，中國開始實施一些單邊開放政策，何立峰副總理日前與西方企業家對談時表示，中國正在考慮對歐洲及亞洲國家積極削減關稅，相對於川普上台後的貿易保護，中國市場的開放可以給全球經濟帶來定心丸。

川普回歸成為這兩場外交盛會的陰影，各國為了因應即將到來的政治經濟衝擊，爭相與習近平進行雙邊會晤，美國最堅實盟友日本、英國都急於改善與北京的關係，我方代表林信義卻連與習近平握手都不可得，只能向即將退出舞台的拜登寒暄取暖，不知林信義與拜登握手時是否感到一絲絲涼意，委派林信義與會的賴總統心中是否憂慮？