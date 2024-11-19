勞動部發展署北基宜花金馬分署11月4日發生公務員自殺悲劇事件，1名39歲員工疑似遭到分署長謝宜容職場霸凌，因此在辦公室上吊自殺，勞動部19日公布調查報告，坦言分署長謝宜容的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，勞動部長何佩珊宣布，即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職、依公務人員考績法議處。然而事情，絕不能就這樣算了。

因為謝宜容不只有職場霸凌的行為，更被踢爆利用公務預算宴請友人、送禮討好長官、為自己的植物安裝軌道燈，導致用電量比往年多出3萬多度，但謝宜容還反過來要求各單位檢討，這已經是涉及貪污的行為了，如果屬實，豈能只是調職了事？

再來，報告中坦言，謝宜容的行事風格，言辭及口吻不當，不僅內容引起爭議，更會對同仁造成不滿之情緒以及身心之創傷，例如對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，甚至有多位關係人求助身心科接受治療。

不僅如此，謝宜容還要求主管隨時回應其Line訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，造成同仁恐慌情緒。

這樣的人，當然完全不適任主管職務，而更諷刺的是，負有捍衛勞工權益職責的勞動部，卻讓這樣的人當分署長長期霸凌下屬，導致單位在她到任不到2年時間，離退人員高達81人，包括17位主管，這麼不合理的高離職率，為什麼勞動部可以長期視而不見，都不去探討部門內是否有問題，一直到要出命了才檢討？到底是勞動部太混，還是有人蓄意包庇所以長期不面對處理呢？

依照《公務人員考績法》的規定，公務員年終考績丁等者將予以免職，而可以打考績丁等的條件包括：

一、挑撥離間或誣控濫告，情節重大，經疏導無效，有確實證據者。

二、不聽指揮，破壞紀律，情節重大，經疏導無效，有確實證據者。

三、怠忽職守，稽延公務，造成重大不良後果，有確實證據者。

四、品行不端，或違反有關法令禁止事項，嚴重損害公務人員聲譽，有確實證據者。

依據《台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則》，雇主應尊重勞工休假或非約定工作時間期間之合理「離線權」（right to disconnect），且應主動約制管理人員利用職權或電子通訊工具（如電子郵件、簡訊、通訊軟體、APP等），避免影響勞工的休息和休假時間之不必要干擾行為，以恢復勞工的勞動力和維護家庭生活之品質。

謝宜容要求部屬在假日也要隨時回line的行為，明顯違反勞動保障法令。更不用說如果挪用公款請友人的行為屬實，已涉及貪汙。光憑這兩點，都足以構成將她考績打丁等，徹底解除公務員職務的要件。

本來政府部門的職責就是保障守法民眾，打擊懲戒違法劣行，公部門帶頭發生主管違法霸凌員工的事件，就已經夠離譜了，結果出事的竟還是負有捍衛勞工權益職責的勞動部，傳出去能聽嗎？如果不能徹底處分，以後誰還敢相信中華民國的勞動部能保障勞工權益？

所以謝宜容的事情絕不能僅以調降為非主管職就了事，必須繼續徹查到底，如果有貪汙違法行為，必須撤職，永不錄用為公務員。（作者為中華捍衛青年權益協會理事長）

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