4年前美國大選，川普以選舉人票232:306輸給拜登，選民票則是7421萬：8126萬，以705萬票落敗，表明了他的執政是以失敗告終。這回他以選舉人票312：226勝出，選民票比賀錦麗多出268萬票。但值得注意，這次川普得到的選民票7643萬張比2020年多222萬張，而賀錦麗得票7375萬卻比上次拜登得票少751萬票，足見拜登-賀錦麗的執政並未獲得絕大多數選民青睞，許多原先的支持者拒絕了她！

質言之，不管是共和黨或民主黨都不得民心，未能掌握契機挽救霸權的危機，平白讓美國經歷了「8年失敗的執政」，也讓「美國再次偉大」的期待成為泡影。

在今後4年裡，川普將面臨多項嚴峻的考驗。對內而言，首先、高關稅政策將引發通貨膨脹和物價飛漲。2019年他提出對華進口增加近2成關稅，已對常民生活造成嚴重影響。若如他選前所言再加碼至6成關稅，一般老百姓恐怕很難承受，勢將引發深重的民怨。

其次，他任命馬斯克等人對政府效率進行大刀闊斧的改革，並宣稱可能裁併7成7的員額規模，這將對官僚體系帶來重大挑戰。但究竟如何落實？是不是海市蜃樓？卻在未定之天。

第三、川普誓言要為富人和企業減稅，稅率從21％降至15％。對於荷包越來越薄的工薪階層而言，不但擴大了貧富差距，階級鴻溝也益形擴大。

第四、川普敵視非法移民，準備透過強制手段將超過1000萬移民趕出美國，這不但會提高農業、運輸業及低薪勞動生產成本，且將惡化人權狀況與家庭關係，並激化白人與黑人、拉美裔及其他少數族裔的矛盾。

在對外方面的挑戰也很多。首先，土耳其總統艾爾多安宣布斷絕與以色列關係。由於川普強力支持以色列且堅決反對伊朗；以他一貫強力施壓、唯我獨尊的作風，勢必加劇中東危機。伊朗已秘密選出最高領袖的繼任人選，以茲因應。

其次、川普宣布啟用鷹派反華政客負責外交、國安與情報部門，進一步加強對華制裁，迫使中美博奕更形激化，兩岸關係也將出現高度不穩定因素，對台海安全構成嚴峻威脅！在川普要求下，台灣軍購支出將快速增長，並擠壓到其他公共支出。

第三、川普對北約高度不滿，要求他們負擔更多防備經費，並誓言將在「一天內結束俄烏戰爭」！對歐洲安全情勢形成重大挑戰。連帶的，匈牙利、斯洛伐克等反歐盟主流的領導人受川普鼓舞，將導致歐洲內部分歧加劇。至於烏克蘭，恐將被迫妥協與俄談判。

川普的基本原則是「安內重於攘外」，堅決對抗民主黨的民權主張與政治正確，也不願捲入新的戰爭。他矢言改善民生以厚植國力，但由於族群衝突與貧富落差不斷惡化，底層白人的危機意識與日俱增，而宗教信仰與價值衝突益形尖銳，進步派與保守派意識形態之爭也不斷激化，導致「民主內戰」的陰影如影隨行，揮之不去。連帶的，將使式微中的美國霸權更趨衰頹。

由於反移民風潮推波助瀾，削弱了美國對外來移民的吸引力，尤其是針對高科技領域，將造成科技競爭力下滑；其結果是，「讓美國再次偉大」的宣示，終成黃粱一夢！