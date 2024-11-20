勞動部北分署署長謝宜容涉嫌職場霸凌，造成吳姓公務員在辦公室輕生，勞動部長何佩珊兩度淚灑立法院後，20日傳出請辭。對此，行政院長卓榮泰表示，對於何的責任歸屬與去留，會再跟她詳細討論。

主管勞工權益的勞動部竟然發生霸凌事件，簡直是不可思議，更令人難接受的是，勞動部一開始的處理態度明顯想要轉移焦點，不但檢討報告書以「目的良善」來形容謝宜容的惡行，甚至還想將謝調職的方式從輕發落，謝宜容更以提前辭職試圖規避更嚴重的處分。最後引發眾怒，別說何佩珊，連卓榮泰都招架不了。

近日民調顯示，賴清德總統的支持度已出現死亡交叉，看看整個政府團隊，幾乎找不到可讓人民信賴的閣員，難怪施政成績得不到認可。除了鬧出人命的勞動部，經濟部長郭智輝異想天開在菲律賓種綠電救台灣電力；環境部長彭啟明放任中火擴大排碳，傷害中部人的肺；始終無法解決波波牙醫弊端的衛福部；雲端發票爆出4人重複中獎，有數學老師算出，這樣的機率僅約為121千萬億分之一，立委說比小行星撞地球的機率還低，但財政部的調查結果卻是一切都合規定，你相信嗎？

除此之外，涉及重大光電弊案的前台鹽董事長陳啟昱，在聲押駁回後落跑，連賴清德費神呼籲都叫不回來；大法官充當執政黨的打手，簡直丟人；這陣子大家看棒球看得心花怒放，偏偏民進黨政策會執行長王義川在自己的直播裡咆哮怒罵，說聽到中華隊就火大，其實他才是最讓人討厭的那一個，閉嘴啦！

細數賴團隊，全是豬隊友，民調當然只會愈來愈低。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。