美國總統大選落幕，共和黨確定完全執政，川普重要政見高機率成為事實。其中對中國加徵60％關稅、加大科技制裁力道、擴大實體清單範疇等，將板上釘釘。大陸台商面臨高關稅威脅，將加速撤離大陸，台積電7奈米先進製程AI晶片在美國新規限制下將停止供貨陸企。美中經濟對抗激化，加上民進黨政府抗中親美政策，兩岸經貿脫鉤趨勢恐難免。

重建和平新局 產業強化關鍵

民進黨執政後兩岸關係漸行漸遠，經貿及投資急速萎縮。根據財政部統計，兩岸貿易占台灣對外貿易比重，由2017年的31.7％，劇減至2023年的28.6％，減幅高達3.1個百分點。投資同樣遽減，依據經濟部投資審議司統計，2023年台灣核准對大陸投資件數328件，較去年同期衰退11.8％，金額年減39.8％至30.4億美元，寫下2002年以來新低紀錄。

全球化裂解大環境下，復加兩岸緊張關係，大陸對台商吸引力跟著遞減。台商深耕大陸投鼠忌器，一方面怕被美國長臂管轄權無端掃到；另一方面也怕被兩邊激進份子扣上紅（綠）帽子，弄得兩面不是人。站在兩岸融合發展立場，這恐非北京所樂見。

自中共二十大以來，習近平多次考察福建，每次到訪總會提到兩岸融合發展重要性。以10月中旬這一次考察為例，除了點出兩岸同胞作為一家人，應該常常往來，愈走愈近、愈走愈親外，也特別強調，在探索海峽兩岸融合發展新路上，必須邁出更大步伐。畢竟兩岸經貿文化交流歷史久遠，諸多產業之間也仍存在合作互補關係。兩岸若能深度融合，不只對台商有著正面助益，對於大陸經濟及產業發展，也可起到一定作用。

更不用說，兩岸融合愈深，愈能降低兵凶戰危風險，有利兩岸關係和平穩定發展，這才是兩岸人民想看到的。尤其是兩岸關係急凍當下，面對官方不作為或無作為，更需要民間力量發揮潤滑劑的角色，方有機會化解彼此嫌隙。9月工總發布2024年白皮書，將重建兩岸和平新格局列為台灣產業變強變大的關鍵策略之一，並建議政府應務實看待兩岸產業合作，就是一記暮鼓晨鐘。

台商曾將80年代加工出口貿易模式與經驗，複製在大陸沿海地區，成功帶動大陸經濟與產業發展。但隨著大陸經濟起飛，產業發展邁入進口替代階段，陸企快速崛起，自主化、國產化、在地化意識抬頭，台商優勢消失，在陸經營挑戰變得愈來愈大。

軟硬整合優勢 創造雙贏局面

不過，這並非意味兩岸產業已無合作空間，相反地，在面對川普2.0時代可能加重貿易與科技制裁力道，以及大陸積極推進雙循環的戰略需求，台商應思考如何從中找到兩岸產業合作新契機。從北京的角度來看，這也是一個拉住台灣，讓兩岸不斷鏈的好機會。

以大陸發展最為快速的電動車為例，台商在整車製造無法比得上比亞迪及上汽等大廠，但在關鍵零組件供應及系統研發上，如生產車載5G通訊元件的聯發科、感測器晶片的原相或精密機構件的和勤及英利等，都是不可或缺角色，也是陸廠最好的合作夥伴。

除了硬體之外，台灣另一個受外界關注的產業優勢在軟硬整合能力。台灣軟體業者規模不大，資金與人才不若大陸，但長期為硬體提供加值服務的豐富經驗，早已建立一定口碑與實力。值此大陸加快數位經濟轉型發展之際，不論是在基礎架構、平台服務、雲端及AI應用等各方面，台商軟硬整合能力，恰可助推一把。尤有甚者，台商甚至可考慮利用大陸廣大市場、海量數據、多元場域等優勢，與陸企在數位經濟方面加強合作，共同輸出或進軍海外市場，創造雙贏局面。

兩岸經濟漸行漸遠，民進黨主政下暫時或難以扭轉，但長期只要北京持續進步發展，願意對台釋出善意，肯定會看到變化。近年大陸對台經濟思路，以照顧在陸台商為主，但對台灣整體企業界來說，兩岸同文同種，不會輕易放棄大陸市場，如何在戰略上抓住台灣企業界的心，維繫兩岸經貿不斷鏈，需要大智慧。