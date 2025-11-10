非洲豬瘟源頭已從疫調指向「廚餘未確實蒸煮」。過去也許有人覺得「省一點沒關係」，結果釀成全國禁運禁宰15天的代價。11月6日起分階段解封，真正的挑戰才開始：車輛、人流、豬隻大量移動，一個鬆懈就可能重演風暴。因此，禁廚餘養豬應先維持，待「落實查核、即時監控、法令完備」三要件到位，再談開放。

其次，要穩定民生與產業。延遲上市逾30萬頭，政府應分區分批調控出豬量，防止拍賣市場「急殺價」與價格崩跌；補助要對準痛點—飼料差額、攤商停業、冷鏈與消毒成本，才能穩住產業根基。政府並應強化「合格肉品」標示與風險溝通，恢復消費信心。

若要長期禁廚餘養豬，就必須同步減量與妥善去化，不能把廚餘一律丟進焚化爐。政府可比照節能家電補助方案，鼓勵家戶購買廚餘機以減少源頭量；外食與吃到飽業者可推行小份多取、差別計價與即時剩食提示，讓「拿多少、吃多少」成為全民習慣。

禁廚餘餵豬不僅是防疫需要，更考驗政府的廚餘管理能力。農業部、環境部與地方政府應共同盤點處理量能，建立跨部門協調機制，確保廚餘不變成新的環境負擔。卓揆所言「把食物都吃完就沒廚餘」的確有道理，家庭用餐相對容易做到，但外食與團膳場域，如學校、部隊、醫院、監獄及公司員工餐廳，仍難完全避免剩食，因此更須完善減量與再利用制度。只有從源頭減量、分類回收到再利用，各環節同步精進，才能真正落實禁廚餘養豬政策。

在處理面上，生廚餘可快速堆肥、回田增土，減少化肥依賴；熟廚餘則經高溫滅菌後再利用，轉化為安全飼料或能源原料。這正是日本的「環保飼料」制度做法，由政府訂定統一標準，規定廚餘必須加熱到80℃以上、持續30分鐘滅菌後，才能再利用；不適合飼料化的部分，則送入厭氧消化槽產生沼氣，用於發電與供熱，兼顧防疫、安全與循環利用。

環境部應扮演「穩定中樞」角色，統籌廚餘去化與資源化作業，並整合農業部及地方政府量能，推動集中蒸煮與全程監控機制，確保防疫與資源利用並重。

雲林縣政府與南亞公司合作推動「廚餘堆肥再利用計畫」，將廚餘與農業副產物經高效發酵處理，製成環保有機質肥料「雲溉肥」，從原料到成品僅需8天，並免費提供農民使用。該計畫採科技化、自動化流程，不僅顯著減少廢棄物量，也讓廚餘重返農田、提升土壤有機質含量，兼顧防疫安全與農業循環利用。此成功案例證明，廚餘不必進入豬場，也能創造循環經濟價值。

政府應以此為借鏡，擴大推動各地堆肥與再利用計畫；若公部門處理量能不足，應採BOT或委託專業業者方式，只要機制透明、利潤合理，自然能吸引民間投入，讓廚餘不再是垃圾，而是新資源，達成防疫、環保與產業共榮的目標。

沒有豬瘟，養豬業才有未來；把廚餘處理好，環境與民生才能雙贏。政策目標其實不難：守住防疫、穩住價格、減少浪費、完善去化。做到這四件事，才是福國利民之道。

（作者為前立法院法制局局長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※