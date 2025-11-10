習近平在釜山會晤時對川普說，中美要「算大帳」，以告誡這位商人總統，大國之間的關係，別用「會計腦袋」短視近利算小帳，以免因小失大。

「算大帳」這概念用在台灣選舉裡也通，國民黨連輸三次，就是因為只「算小帳」，以致因小失大。具體來說，「從眾」的羊群邏輯，就是算小帳。

過往，藍營的從眾性格表現在「要傾聽主流民意」，「要爭取中間選民」，「要貼近年輕人」，「立論要符合台灣主體性」，「要親美，並看狀況決定要和中，還是反共」，「要友日，最好淡化日本殖民記憶」，「要堅持民主自由，無論它搞砸了什麼」，「要洋裡洋氣地追隨西方價值，並與儒家文化保持距離，以免顯得落伍」。

最近，又多了兩個：

一、「美國經營台灣80年，影響遍及各行各業，不要與其正面衝突，將美國推向民進黨」。潛台詞是，為了選舉利益，不要忤逆美國與民進黨聯手炮製的意識形態與所謂「主流民意」。

二、「國民黨追思共諜，難以捍衛中華民國」，潛台詞是，為了選舉利益，要謹記國共仇恨，疑共，甚至反共才不會「掉票」。至於中華民國曾經「聯俄容共」的歷史，務必要忘卻。

以上，就是「羊裡羊氣」的選舉邏輯，全在「算小帳」，被視為「中間路線」奉行，意圖用從眾心態與防禦姿態，僥倖取得勝選，重返執政。

然而，我們只看結果，不堪的事實是，國民黨不但連輸三次總統選舉，而且地方選舉大勝竟然無法保證總統選舉也能贏，這破事還連續兩次。

若選民不愛你，你愈是失去自我去討好，選民愈是不愛你，畢竟，沒人喜歡舔狗。

「羊裡羊氣」的中間路線，犧牲的是藍營選民的話語權，「中國」不敢提，「綠共」倒是朗朗上口，甚而，還真心覺得自己不是主流民意。聽黨話，黨嫌你深藍，不聽黨話，黨指責你不團結，太挑惕，不像綠營支持者那麼死忠。

這些年，我講了不下二十次，中間路線是「虛線」，要主導民意，而不是服從民意。直到鄭麗文將此概念整理成一句話：「政黨的責任是推動最大多數民意支持自己的理念與核心價值」。

這才是「算大帳」的選舉邏輯，它不是理想主義，而是現實主義。在擂台上，光是防禦，不會贏得勝利，你想等對手累死自己趴下，機率非常小，因為沒人是傻子。

獅子是攻擊性動物，只要咬住獵物要害，身體被來回甩成麻花都不會放，但國民黨長久以來都是被咬住要害的獵物，而且還不敢動。然後呢？流失的選票被柯文哲接收了。

進攻才是正途，2026不敢面對的事，只會遺留到2028，晚面對不如早面對，別到了對手咬你的時候，才連滾帶爬，永遠處於逃避模式。

不空談概念，談些實在的吧：

問題設定 —— 綠營的要害在哪裡？答案是外部局勢。

釜山會晤確立了中美是平起平坐的大國，川普想打台灣牌，習近平不給打，意義是，台灣問題的主動權，已確實掌握在北京手裡。如果美方沒想於此讓步，中方不會主動與之談台灣問題，以免川普開高價。

重點是，「台灣價格」正在貶值，美方積極掏空台灣，中方順勢給予台灣「七個統一好處」的想像，外加碾壓美日韓菲澳的軍事實力，核彈級的稀土反制裁工具。

既然攻守易勢，北京不急著喊價，積極推進促統工作即可，可以等到華盛頓認為再不賣台就虧大了，而這時間不會拖太久。

換言之，外部情勢對民進黨極為不利，「抗中保台」已確定完蛋，美國現在需要台灣「和中保台」，以因應未來必然的「賣台保美」。

藍營只要咬住這個要害不放，一不愁黨意與民意不切合，二不愁美國惡整國民黨，三不愁「中國人認同」太突兀，四不愁年輕人死抱天然獨，五不愁日本看衰國民黨，六不愁大陸軍機繞台傷選情，七不愁被「台灣價值」霸凌胖揍，八不愁「紅統」標籤滿天飛。

身體被甩成麻花或許無法避免，但只要咬住不放，獵物一定會倒下。

比較奇怪的是，藍營有若干名嘴，成天暢談國際情勢，好似萬事通，疑美疑到外太空，親中親到老祖宗，但一談到島內選情就不敢質疑美國介選，閃避「中國」標籤，也不會利用外部情勢為藍營壯膽加分，渾似島內選舉與島外情勢毫不相干，但事實卻非如此。

說到底，藍營就是心虛，心虛黨名有「中國」，心虛美國挺台獨，心虛九二共識自帶「一中」，心虛大陸「不民主」，心虛「外來政權」的標籤，心虛「白色恐怖」的包袱，心虛自己的把柄被美國人捏住。

這些心虛問題不盡早解決，就算過得了2026這一關，也過不了2028的下一關。

美國窮台，綠營賣台，是台灣的不幸，卻也是在野黨的機遇，咬住這點不放，大多數選民會支持。怕就怕在野黨畏懼美國扯後腿，不敢使用最有效的選舉訴求。

另一方面，藍營本土派不要傻傻以為2026年的選舉環境與2022年一樣，大陸促統工作正在加速，不會因台灣選舉而放慢節奏。

北京再啟動調查幾個台獨頑固份子，或擴大台海控制權，推進跨海大橋工程，都是有可能的，因為務實的川普是中國大陸的歷史機遇，接下來近3年，台灣會遇到許多意外的「中國因素」干擾選舉。

換言之，明年很難避開「中國議題」，而國民黨很幸運，新任主席應該已經預見到這個前景，並也將此視為黨的機遇，而不是障礙。

因此，所有「羊裡羊氣」的選舉邏輯，都已不再適用，從眾與防禦皆死路一條，國民黨得快速強化自己的應變能力，各地方山頭應多注意島外情勢變化，用因應亂局的心態看待黨中央的兩岸政策，別蠢到想將獅子主席馴化成綿羊。雲林張家，尤其是你們。

算大帳，2026的選舉不那麼重要，因為結果不會有太大改變，得失一兩席地方首長，都是小帳，相較之下，藍營適應亂局的路線改變與策略靈活性，更為重要，因為直接攸關2028換屆選舉，而賴清德的處境只會愈來愈糟，莫因膽怯而痛失良機。

2025年是一個重大轉折年，有些意見領袖已經看到台灣的危機與轉機，另有一些還在狐疑，更有一些明明看見卻裝瞎，還在用羊群思維談選舉。

請菁英們有點格局，用點心，現在資訊很發達，AI還免費給答案，大眾對時事的認知水平已大幅提升，你們別落在人民後頭了。（作者為專欄作家）

