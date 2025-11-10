國民黨新任主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因涉及吳石列名，引發外界爭議，或稱鄭敵我不分，或稱鄭歷史敏感度低，甚至連國民黨內部也有所議論。然而，從整起事件大方向與政治歷史敘事的角度來看，鄭麗文此行實是一個方向正確、初衷無虞、但細節處理欠佳的政治行動。惟鄭務本不成，反而陷入細枝末節的爭議泥淖，整體議題應變能力實有極大改善空間。

吾人認為，鄭麗文赴祭的政治意圖值得理解。白色恐怖是台灣人民集體記憶中最沉痛的一頁，然而民進黨強行主導了其中的公共敘事與轉型正義框架，讓國民黨在此議題的正義性上始終落於下風。而鄭的出席追思會，本質上是想表達國民黨對歷史受難者的尊重，傳遞「國民黨承認威權歷史錯誤、也有人權意識」的訊息。此點對於國民黨的形象轉型，以及在中間選民和年輕世代心中的認同感，都是必要且關鍵的一步。

然而，致命敗筆在於鄭在細節掌握上的不足。吳石在追思會上被提及，使輿論焦點瞬間從白色恐怖受難者轉向爭議人物，隨後媒體與網路社群的迅速放大，讓鄭的「不知情」回應盡顯被動失能。

只能說，這回鄭麗文是戰術操作不佳「好心做蠢事」，讓原本的美意大打折扣。然而事情已經發生，鄭麗文實應以此次秋祭事件為契機，一方面持續參與歷史追思、轉型正義活動，向社會釋放重視訊息；另一方面，清楚界定受難者範圍，勿讓政敵有見縫插針之機。

在大方向上，國民黨仍必須將歷史敘事與民主、自由、人權結合，逐步建構出符合台灣人民期待的歷史定位，以逐步彌平在歷史認同上被民進黨人長期打壓醜化的弱勢地位。

理解鄭的此次赴祭最好的態度應是「宜粗不宜細」，過度將吳石部分的連結放大，卻全然不提其所參加者，仍是表達國民黨對白色恐怖歷史事件的深重反省，這種顯失比例原則的失衡批判同樣不值得鼓勵，實可到此休矣。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※