輝達執行長黃仁勳旋風式訪問台灣，除了參加台積電運動會外，主要是督促台積電對輝達明年的新產品Rubin GPU能供應更多的晶片。黃仁勳所創造的AI風潮，將輝達的市值推上5兆美元，也帶動美國的經濟、股市熱潮；對台灣的經濟成長、GDP、整體出口，以至AI供應鏈業績，都有正面效益。

AI軍備賽 各國砸重金

黃仁勳對AI有熱情，對AI未來對人類的影響有清晰的藍圖。輝達要投資OpenAI高達1000億美元，每一階段OpenAI要建1吉瓦（GW）的電力規模，輝達投入100億美元，OpenAI再用這100億美元向輝達購買新產品。OpenAI共要建10GW的算力，等於興建10座核電廠、830萬戶家庭用電。這筆資金是輝達對OpenAI的投資，但投資的錢會回頭買輝達產品，資金跟產品的循環動態會產生飛輪效應。

OpenAI最早開創震驚全球的ChatGPT，有活躍用戶8億人，公司仍是虧損，主因是巨額的基礎設施投資。但因OpenAI模型在自然語言、生成式AI領域沒有同級對手，是頂尖的壟斷性，高科技公司爭相要和它合作，黃仁勳估算，未來上市會是數兆美元的公司。

這是兩家超巨型AI公司強強聯手成為戰略夥伴。輝達進到OpenAI，把它綁在自己的CUDA平台上，有利輝達長期在AI加速器市場的領先。輝達的GPU就是AI界的「石油和引擎」，OpenAI的算力需求就是AI界的「超級工廠」。就像當年愛迪生發明燈泡，但沒有電力系統，後來自己建了電力公司，相連起來，世界就有亮光了，這家電力公司營運迄今；也像英特爾加微軟在1990年代的PC生態，硬體加軟體的雙重壟斷。

黃仁勳的核心策略是要打造完整的AI生態系。所有AI應用層、雲端運算、資料中心、電力能源公司、AI軟體、機器人、醫療生物資訊，都是他的目標。輝達已參與投資大模型、雲端運算、藥物研發，和GPU資源管理。這都在確保GPU有穩定需求、有雲端出海口，也有新的應用市場；最近又投資馬斯克的xAI、Intel、Nokia，輝達的意圖是要控制整個AI生態鏈。

美國政府未來5年要投入5000億美元發展AI星門計畫，建立大型基礎設施、數據中心，讓AI的算力擴增。中國大陸由中央結合地方共組AI基金，投入1000億美元在長三角建6個資料研發中心，全力建構中國一體化，是算力網路國家樞紐節點。

台AI建設 別光喊口號

其餘各國也都投巨資在AI上。黃仁勳過去1年見了十多個國家的領導人，鼓吹建立主權AI；數周前，在韓國和李在明總統共同宣布，韓國要成為僅次於美、中的AI世界第3強，初期投入70億美元，著力在基礎建設、AI的工業化和應用上，李在明也提出對AI投資的長期承諾，要投入740億美元。

除了政府部門，美國大型科技公司今年要投資4000億美元擴展AI，到2028年全球的AI投資將超過3兆美元。各國發展AI都有長遠的戰略思考，各大企業對AI大投資更是看好前景可期。

賴清德總統在今年9月高瞻遠矚地宣布「AI新十大建設」，含括三大面向：基礎建設、關鍵技術、智慧應用；政府要投入1千億資金發展。台灣的AI大計畫架設在完備的供應鏈上，比別的國家有更大的利基。但政府在發展AI最基本的電力上卻沒做好準備，各國為因應AI的發展，擴大核電規模，但民進黨政府還在「非核家園」中打轉；核二、核三是否延役重啟？也未定。電力充分供應是AI發展的第一課，有電力才有算力，有算力才有AI國力，政府要加緊腳步，迎上前去。

AI的浪潮沛然莫之能禦，正翻轉新的世代，輝達是造浪者。黃仁勳出生於台灣，情繫台灣，政府要發展AI十大建設，如何借助輝達的力量，政府卻從不觸及，賴總統也從來不見黃仁勳。輝達與台灣眾多AI廠商有革命情感，他們都是長期的供應鏈廠商，供應鏈聯盟緊抱黃仁勳所建的AI生態系統，可為台灣開創新的「護國神山群」，只是政府不能光喊口號卻袖手旁觀。