藍白兩黨猛攻行政院未依法編列提高軍人待遇等預算，行政院長卓榮泰11日反嗆在野黨封殺大法官人事案，黨意凌駕一切，喊話不要為政治目的置法律於不顧。但大法官人選遲未定案，主因是賴政府執意提名具爭議的「綠友友」，卓揆恐怕是罵到了自己人。

上屆的司法院院長等7名大法官在去年10月底就屆退，但總統府直到去年8月30日才公布提名司法院長張文貞、副院長姚立明，及劉靜怡等大法官人選。雖然總統府強調這是展現「用人不分黨派」的理念，但實際上這7名被提名人的政治光譜明顯偏綠，姚立明更有「政治變色龍」之稱，加上專業不足，被質疑是酬庸。

立法院去年底針對第一波大法官提名人選進行同意權投票，7位被提名人全遭封殺，但其中的劉靜怡卻是被民進黨團自己做掉的，顯然該名單就連執政黨內部都不是全然贊同。

今年3月底總統府第2度提出大法官人選，但被提名的7人被問到政府所提政策若有違憲之虞將如何處理時，態度閃躲，顯然不敢違抗執政者，還有的人選連綠委都不挺，導致7人再度遭封殺。

大法官是維護憲法的最後防線，五院行使職權若有扞格，大法官必須依法公正獨立地作出最終判決，但執政黨即使被罵酬庸、不專業，也不願提名能跨越黨派、真正具專業與獨立性的人選，只想提名能順從府院的「乖乖牌」，目的就是要掌控憲法法庭，作出對執政黨有利的判決。

卓榮泰在批評在野黨之前，不如先問問自己人，為何讓黨意凌駕一切，還為了政治目的，置大法官和NCC委員的獨立性於不顧。