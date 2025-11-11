大陸由重慶市公安局對「台獨頑固分子」沈伯洋立案調查，央視日前透過7分半鐘的專題報導釋放訊息，引述法學專家的說法，指可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」與「跨境司法合作」。民進黨「全黨保一人」，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜，出面率跨黨派立委聲援沈伯洋；警政署也矛頭對內，呼籲民眾「勿協助宣傳以免觸法」。

青鳥們在網路上動得厲害，四處發文表態「我們都是沈伯洋」。不過，多數網友並不埋單，留言抵制「我是台灣人，但絕不是沈伯洋」。面對陸方對台獨「精準打擊」，民進黨此次表現得極不尋常，過去蘇貞昌等人以名列「台獨黑名單」為榮，如今沈伯洋嘴巴上聲稱「沒在怕」、「根本沒差」，可是上至總統、警政署，下至網路側翼，全面替沈伯洋洗地，顯然已意識到情況「不對勁」。

沈伯洋今日的處境，其實就是民進黨政府走台獨路線的縮影。從蔡英文張臂歡迎時任美國眾議院議長裴洛西訪台，到賴清德總統上任後主張「兩國互不隸屬」，並將大陸界定為「境外敵對勢力」，陸方便以圍台軍演、戰備警巡常態化做為回應，對金馬、台島周圍展現「實質管轄」。立案調查沈伯洋，則是進一步「縮小打擊面」，將「實質管轄」落實到「台獨分子」個人層次。

如果沈伯洋內心沒有一絲一毫的擔憂，警政署何須出面要眾人閉嘴？沈伯洋又何必製造寒蟬效應，將全體台灣人拉下水，恐嚇「今天針對我一人，接下來有可能會擴張」。俗諺云「個人造業個人擔」，沈伯洋主導黑熊學院，宣稱推動社會韌性，實則欲將台灣打造為另一個全民皆兵的烏克蘭，把台灣推向巷戰、城鎮戰近身肉搏的戰場。公開資料顯示，其組織背後得到美國國際開發總署（USAID）透過索羅斯「開放社會基金會」（OSF）的資助，體現沈伯洋和黑熊學院就是美國的戰爭代理人，根本才是警政署口中「不容外部勢力干預」的對象。

沈伯洋此次應對遭對岸立案調查的方式太過古怪，莫非他曾經讀過大陸學者高戈里《心路滄桑》一書，深知中共當年對國民黨戰犯是如何全面咎責的。不然的話，他應該挺身而出，親身背書他所宣揚的「黑熊韌性」，不畏「全球抓捕」，實際出境證明兩岸「兩國」，用行動打破陸方對台獨「實質管轄」的「不實訊息」，更何況他還有美國與民進黨的撐腰。

《經濟學人》曾於2月報導，全球已有1/3的國家公開支持中國大陸以「任何手段」統一台灣。倘若沈伯洋視台獨為至高無上的信仰，就算面臨大陸「全球追捕」，難道不是「求仁得仁」？除非只是嘴炮、自嗨，否則搞台獨怎麼可能沒有代價？身為中華民族的一分子，我們當然不是沈伯洋，但尊重沈伯洋成為「台獨烈士」的神聖權利。

（作者為資深媒體人）