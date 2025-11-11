今年民進黨傾全黨之力發動的大罷免，最終以「0比32」的慘敗作收，這場被綠營寄予厚望、企圖重整士氣的政治豪賭，不僅沒能削弱在野力量，反而成為反噬執政黨的轉捩點。罷免結果揭示兩個深層脈絡：一是人民對民進黨濫權操作、政治奪權的反感；二是藍白在野合作展現的制衡力量，成功凝聚民意，讓綠營的政治攻勢土崩瓦解。

首先，當物價飆漲、詐騙橫行、弊案叢生，民進黨卻仍執意動員國家與社會資源，發動罷免反對者，這種權力優先於民生的姿態，讓普羅大眾深感反感。其次，在野陣營的藍白合作成為此次政治板塊的關鍵變數。面對綠營的全面進攻，藍白兩陣營放下歧異，選擇共同守護民主制衡，拒絕一黨獨大。正因如此，藍白基層的協力與中間選民的理性抵制，構築出一道堅固的民意防波堤，讓民進黨的罷免攻勢一瀉千里。

在藍白選民集結、中間選民反感民進黨的情況下，綠營最終招致慘敗。從各大民調數據來看，民進黨與賴清德至今仍未從大罷免失敗的政治震盪中復甦。根據美麗島電子報10月民調，賴清德的施政滿意度雖略有回升，但主要來自泛綠支持者，藍白支持群體對其滿意度仍不到1成，中間選民也有高達6成表達不滿。這顯示，民進黨尚未改變導致罷免失敗的根本格局。

然而，距離2026地方大選僅餘1年多，民進黨內部已提前陷入提名內戰。高雄、台南的提名爭奪尤為激烈，各派系磨刀霍霍，互不相讓；新北、台中、嘉義、台東、宜蘭等地雖已確定徵召人選，但地方整合仍存在變數。這樣的派系分裂，勢必削弱選戰動能，也使民進黨難以在短期內重拾民心。

反觀國民黨，由於現任縣市首長居多，整體布局相對穩定。內部初選整合問題雖有，但遠不如綠營尖銳。不過，國民黨未來最大的挑戰，在於如何妥善處理與民眾黨的合作關係。

民眾黨秘書長周榆修已表態，希望在明年3月前決定新北市的民調初選方式，顯示雙方正在積極尋求合作共識。同時，民眾黨主席黃國昌近日也與戰鬥藍領袖趙少康會晤，就2026選戰情勢交換意見。雖非正式協商，但趙少康直言：反罷若無白營支持，也難全勝，因此未來藍白一定要合。

從結構面來看，2026地方大選的核心戰場將圍繞兩條主軸展開，民進黨必須克服內鬥與派系分裂，而國民黨則需處理與民眾黨之間的合作架構。新北、新竹、宜蘭等地，將成為談判桌上最具指標性的選區。若藍白合作順利延續，勢必重現大罷免時的民意格局，形成強大在野聯盟，使民進黨陷入防守困境；反之，若合作破裂，綠營與賴清德或將乘隙重整旗鼓，突破僵局。

