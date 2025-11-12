近期在YouTube上播出的影片《用AI把高市內閣做成了海盜，效果太酷了…》（高市内閣をAIで海賊にしてみたらカッコよすぎました…），以人工智慧生成的方式，將日本政治人物高市早苗及其內閣成員塑造成一支英勇的海賊艦隊。影片以動漫風格呈現，搭配激昂歌詞與視覺特效，迅速吸引大量點閱與留言。觀眾多被其精緻動畫與熱血劇情吸引，認為創意十足、娛樂性強。

然而，剝開科技與娛樂的糖衣，影片中如「奪回日本外交」、「在世界中央綻放」等宣言，與日本保守派訴求高度重疊，不僅觸動東亞歷史傷痕，也引發對日本政治走向的深刻憂慮。更值得警惕的是，它透過流行文化包裝民族主義理念，潛移默化地影響受眾，展現新世代政治宣傳的典型手法。本文將從敘事風格、軍事象徵、AI技術風險與國際觀感等面向，深入剖析此作品可能隱含的貓膩與社會影響。

影片以「海賊艦隊」為主軸，將高市早苗領軍的「八艘旗艦」描繪為勇往直前的日本象徵。歌詞中出現「燃燒吧高市艦隊」、「世界的中心」、「太陽不沉」等語句，不僅強化了民族主義色彩，也將政治人物偶像化，賦予他們近乎英雄般的形象。

這種敘事手法與日本動漫文化高度契合，容易引起年輕族群的情感共鳴。然而，當政治人物被包裝成救世主或戰鬥領袖時，也可能模糊民主政治與個人崇拜的界線。在民主社會中，政治人物應接受理性監督，而非被神化為不可挑戰的象徵。

此外，影片中將美國總統川普描繪為並肩作戰的盟友，進一步強化了「敵我分明」的世界觀。這種敘事雖具視覺張力，卻也可能助長對立思維，削弱對多元觀點的包容性。

影片歌詞大量使用軍事語彙，如「艦隊」、「劍」、「羅針盤」、「敵艦」、「雷鳴」、「出航」等，營造出一種戰鬥中的國家敘事。這種語言風格在日本歷史上曾與軍國主義宣傳密切相關，特別是在昭和時期的戰時歌曲與海報中。

雖然影片本身未直接主張軍事行動，但其象徵性仍引發部分觀眾的警覺。當「出航」不再只是航海的隱喻，而是代表對外擴張或外交強硬時，便可能觸及軍國主義的敏感地帶。

值得注意的是，影片中出現「神風」一詞，在日本歷史中具有特殊意涵。神風原指二戰時期的自殺攻擊部隊，若未放在合適語境中處理，可能造成外交誤解，尤其對中國大陸、韓國等鄰近國家而言，此類符號極具敏感性。

除了敘事內容，影片的技術來源也引發爭議。據報導，高市早苗的形象曾被用於偽造的AI影片廣告，宣稱可獲得高額不勞所得，引發警方警告。這顯示AI生成內容在政治領域的濫用風險日益升高。

AI技術雖可提升創作效率與視覺效果，但當其被用於操控輿論、製造假訊息或誤導選民時，便構成民主制度的潛在威脅。尤其在選舉期間，若政治人物的形象被AI合成並散播虛假言論，將嚴重影響選民判斷。

此外，影片中的語言與動作雖具視覺吸引力，但部分片段顯示出不自然的語句與肢體動作，顯示為AI合成。這種「真假難辨」的特性，讓觀眾難以分辨內容的真實性，也可能削弱對政治資訊的信任。

目前尚未見西方主流媒體對此影片提出批評，多數海外觀眾以娛樂角度看待，認為其具備動漫美學與創意敘事。部分留言甚至呼籲推出英文字幕版本，以便理解影片背後的政治寓意。

然而，在東亞地區，反應則更為敏感。中國大陸公眾號〈仰望〉於2025年11月10日發表文章，批評高市早苗三度挑釁中國主權，包括頒勳給台獨人士、發表武力介入台灣言論等。文中指出「外交官發火」，甚至以「斬首」作為象徵性警告，顯示大陸外交系統對其言行的強烈反彈。

大陸與韓國等國對日本軍國主義符號高度敏感，若影片被解讀為軍事象徵或民族主義宣傳，可能引發批評或抗議。當政治敘事以娛樂形式包裝，並輸出至國際社群時，也可能造成文化誤解或價值衝突。若未妥善處理影片的象徵意涵與語境差異，將影響日本的外交形象與軟實力。

影片雖未明言支持特定政策，但其敘事結構與角色安排，顯示出對高市早苗及其內閣成員的高度讚揚。這種包裝方式，可能被視為一種「非正式政治宣傳」，尤其在選舉或政策推動期間，影響力不容小覷。

民主社會中，政治宣傳應透明且可受檢驗。若以娛樂形式進行政治包裝，且未揭露製作背景與目的，便可能模糊資訊來源，削弱公民判斷力。

此外，影片未明確標示是否為官方製作或支持者創作，也未揭露資金來源與技術背景。這種「模糊身份」的操作方式，容易引發對資訊操控的疑慮，尤其在AI技術日益普及的當下，更需強化倫理規範與透明機制。

《用AI把高市內閣做成了海盜》這部AI影片展現了政治宣傳滲入流行文化的新趨勢，透過精緻敘事與視覺娛樂，在創作自由與政治暗示之間巧妙遊走。它不僅吸引大量目光，也可能傳遞特定立場，對民主社會的資訊判斷構成挑戰。

東亞和平建立在歷史共識與信任之上。若以娛樂形式模糊歷史或美化侵略象徵，將危及區域穩定。在享受科技創意的同時，我們更需保持警覺，辨識其中潛藏的政治訊息，以守住理解與和解的基礎。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授，本文授權與洞傳媒國戰會論壇刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※