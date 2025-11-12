陸軍上月將司令部大漢營區作為大禮堂之用的「中正堂」，悄悄更名為「忠誠堂」，引發陸軍司令呂坤修政治表態的質疑；近日陸軍最新主力M1A2T艾布蘭戰車由裝甲第584旅換裝成軍，官兵配戴的臂章字樣為Taiwan ARMY，而非ROC ARMY，「國旗」及「中華民國」也一併消失，再次引發批評。

中正堂改名陸軍司令部辯稱，是配合大漢營區環境重新規劃，將大禮堂和體育館分別命名為「忠誠堂」與「精實館」；而中華民國陸軍改名「台灣陸軍」，陸軍司令部則稱成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，是考量整體規劃設計，由官兵在典禮後收執紀念，非常態性配掛。

在民進黨政府積極推動所謂威權象徵之際，陸軍司令部的動作，充滿了高度政治性，陸軍的解釋根本難以被社會大眾接受，動搖了國人對軍方的觀感與信任。

國軍是國家的軍隊，無論任何政黨執政，國軍都應效忠國家、效忠人民，令人遺憾的是，在2000年政黨輪替後，原本應該中立的軍隊，已公開向執政者「表忠」。

國人記憶猶新的是，陳水扁在2006年面臨倒扁危機時，於10月初至林口憲兵學校慰勞官兵，學員高喊排練已久的「大帥哥，大帥哥，總統大帥哥；巧克力，巧克力，你是我的巧克力」等口號，在部隊攝影官的要求下，眾人並比出「讚」的大拇指向上手勢，號稱「鐵衛部隊」的憲兵，在國人面前演出肉麻至極的馬屁戲碼，令人瞠目結舌，也讓人倒盡胃口。

前此，2003年1月台南空軍基地443聯隊要求IDF經國號戰機飛行員，戴扁帽載歌載舞歡迎陳水扁總統視察；2005年3月無畏外界批評，該聯隊又在餐廳布置陳總統身著五星上將戎裝的大型合成照；2005年2月海軍艦隊司令部，也在左營基地複製陳水扁官田老家實景模型，將阿扁官田老家原尺寸、百分百複製到海軍基地，外觀逼真，就連官田菱角、碗粿，都應有盡有。國軍想方設法爭相討好執政者，完全喪失軍方必須謹守的中立精神。

2016年之後，民進黨再次執政，以「轉型正義」之名大力推動去蔣化、去中化，尤其賴政府上台後，對轉型正義格外「費心」，軍方唯恐落人後，國防部在今年4月就將桃園兩蔣陵寢更名為「營區」，並將謁陵改名「入營」，率先表態政治正確，陸軍司令部隨後也趕緊向政治正確看齊，就在這股馬屁強風吹襲下，未來，軍方各種去蔣化、去中化的馬屁醜態，恐怕令人目不暇接。

軍隊首重的是軍魂，一支沒有靈魂的軍隊，沒有中心思想、沒有信仰，這樣的軍隊是不可能有作戰能力，更別說打勝仗了。陸軍司令部曾說，將中正堂改名「忠誠堂」是為彰顯「忠誠精實」的軍風，這是硬拗之詞，如果沒了「國家、榮譽」的軍魂，何來軍風？更何況，只講軍風不重軍魂，那是輕重不分、本末倒置。

（作者為資深媒體工作者）

