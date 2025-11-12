今年10月19日至25日，一個星期間，大陸官方接連發布致鄭麗文當選國民黨主席賀電、中共二十屆四中全會公報與台灣光復八十週年紀念大會講話三份重要文件，其中都有提到「推進兩岸統一」，足證大陸已經將實現兩岸和平統一提上了時間表，今後會以「推進統一」做為對台工作的重中之重，應是可以預期的結果。

不過，在此同時，從來不避諱自己是主張台獨的賴清德總統，卻反其道而行，公然打臉大陸當局，表示「反對推進統一」，還要以增加軍費，加強台灣防衛力量做為對抗大陸「推進統一」的主張，認為「投資國防就是投資和平」，企圖用如此美麗的謊言來麻醉台灣人民，產生大陸不敢輕易發動台海戰爭，以及美國會派兵協防台灣的幻覺，令人感覺可笑之餘，也為賴清德的困獸鬥感到悲哀！

事實上，今日兩岸軍力的差距之大，何止以道里計，簡直就是天壤之別。即以最近發生的潛艦國造無法完成為例，大陸自建的第一艘核子潛艇，是在1974年正式成軍服役，迄今已超過半世紀之久。而我們現在連自力建造一艘傳統柴油引擎的潛艦都無法完成，要向美國購買也買不到，如此無力自主，完全要看別人臉色的「全外購」式的國防，又有何價值可提？又有何可以自傲於人之處？

除了潛艦之外，其他陸軍、空軍的主力武器，如戰車、火砲、先進四代、五代戰機等項，台灣無一可以自製與自給自足，只有中科院研發的部分飛彈，可以聊派用場應付一時。以這樣的所謂實力，就能夠遏阻被舉世公認為世界第一軍事強國的入侵嗎？連美國川普總統都稱呼大陸為「G2」之一，承認大陸已經是足以與美國平起平坐的現代大國，台灣又有何底氣敢於挑戰大陸？敢於以台獨與「反對推進統一」刺激大陸呢？

更何況根據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》法律，促進國家統一都是執政者與執政黨必需遵守的規定。如今賴清德以總統之尊，公開反對推進統一，還主張台獨，既是違憲，又是違法，且不見政府有關負責維護憲法與法律完整不受侵犯的單位出面予以必要的糾正與制裁，為台灣人民做了最不好的示範。

如此在上位者不守憲法、不守法律，居然還無人敢攖其鋒，難道台灣已無國士，滿朝文武盡均甘於為五斗米折腰的下士乎？令人感嘆之餘，不禁仰天長嘯，徒呼負負了。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

