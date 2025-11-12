11月12日是中華民國國父孫中山先生的誕辰。不久前，中國大陸全國政協通過一份決定，將於明年孫中山誕辰160週年之際，舉行「隆重紀念活動」，大陸國台辦發言人陳斌華也說：孫中山先生是兩岸同胞共同的財富。事實上，兩岸的中華民族也只有一個國父孫中山先生，建議北京：就於明年的孫中山誕辰160週年立法定下「現代中國之父」，孫中山先生誕辰紀念日。

無論如何，在中國大陸的民間，還是在台灣的社會裡，大家普遍尊稱孫中山先生為「現代中國之父」。兩岸所有的政治人物，也應該要認清：兩岸之間只有也只能有一個國父孫中山先生。這是事實，不能遺忘也不能扭曲。11月12日是中華民國國父孫中山先生的誕辰紀念日，身為中華民族的一份子，都應該一起共同緬懷國父孫中山先生。

孫中山先生是中華民國國父，也是現代中國之父，如何紀念與看待孫中山先生，不僅是中國國民黨的事，而是整個中華民族的大事。如同國台辦所說，孫中山先生是兩岸同胞的共同財富，而且依照中華民國憲法的法理現狀，還有兩岸中華民族血脈相連的事實，兩岸就是「同一個國家」，兩岸的中華民族也只有一個國父，就是孫中山先生。

「現代中國之父」，孫中山先生曾說：凡「反對和平統一者皆吾仇」；也說過：能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。不久前，中國大陸全國政協才訂定了「台灣光復節」，讓兩岸都有「台灣光復節」，這是一件好事。明年，北京在兩岸就是「同一個國家」的基礎上，更應該將孫中山先生的誕辰訂定為「現代中國之父」誕辰紀念日。

本來，中國大陸人民與台灣民眾之間，就只有一個國父孫中山先生；相信就像兩岸都有「台灣光復節」一樣，未來，若北京也有法定國父孫中山先生的誕辰紀念日，兩岸就能共同度過一個「現代中國之父」孫中山先生的誕辰紀念日，讓兩岸關係的情感更加緊密，相信，這不僅會是一件很自然的事，也是一件好事，更是一椿美事。

