有對話、有溝通都是好事。國民黨主席鄭麗文主席可以海外求學背景及具有社會主義思考的情況下，在謹守在野政黨份際及法律規範的制約下，與美國與日本與大陸充分溝通，在公開透明的情況下向台灣民眾說明，中國國民黨是穩健的，並且有能力來維持台海和平，更具有相當的明確性及可預測性，徹底擺脫國民黨親共的刻板不良印象，走回憲法中道路線，回到國民黨服膺在九二共識的黨內氣氛中。中國國民黨是中華民國的創始政黨，怎能背棄孫中山先生思想及中華民國立國精神？

好的開始來自於美國的邀請，日前美國在台協會（AIT）處長谷立言與中國國民黨主席鄭麗文會晤。雙方充分溝通氣氛良好，更駁斥外傳鄭麗文欲將國民黨駐美代表處轉型，表面精簡、實為裁撤之不實指控。事實上。學國際關係出身的鄭麗文從一開始就非常支持國民黨駐美代表處與代表秦日新。據鄭麗文自己表示，鄭麗文與國民黨都非常支持駐美代表處的存在，沒有要裁撤駐美代表處或更換駐美代表，從沒有這個想法。鄭麗文能當面與谷立言處長說明，畢竟溝通是建立互信的首步。

過去一段時間，國民黨都在應對及應付內部民進黨的大罷免運動，致使對外無論是美國、日本或是中國大陸，對於國民黨中央總是存有程度不一的疑慮及誤解，對於國民黨對外政策疏於溝通說明，更談不上建立互信；因此鄭麗文與谷立言會談，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛良好融洽。谷立言處長重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

鄭麗文則表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

首先，鄭麗文與谷立言雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。好的開始是谷立言邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待，這是好的開始，尤其是被戴紅帽的鄭麗文來說，更格外具有意義。

其次對於競選黨主席時和日本首相高市早苗見面的心願，也希望能夠落實；至於出訪中國大陸，溝通對話也是必要的，看看台商、台胞、台生，讓他們覺得台灣還是有一批人關心他們的發展，從未放棄在境外每一位台灣民眾。

總之，保持與對外充分溝通出訪都是必要的，雖然溝通不見得有效，甚至還有可能被批評、被抹紅，但是國民黨仍要走正確的道路；過去的不足留待今日的彌補，至少國民黨對外心態是開放的，態度是坦誠的，立場是穩健中道的，有了溝通對話再朝向建立政治互信，回憶起馬英九前期的情況，鄭麗文主席能夠穩健中道的走正確的道路，以開放的心態來團結國民黨內部，進而爭取台灣民眾的支持，千萬別忘孫中山先生的理想及中華民國的初衷。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※