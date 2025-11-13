政府自2026年1月1日起生育的最低標準將統一調整為每胎10萬元，這政策或許能鼓勵已結婚的生育孩子，然生育補助10萬元對催升結婚率卻難有幫助。在台灣傳統的民俗與民情下，要催升生育數若沒先催升結婚率似乎是空談，因此政府應該先鼓勵、獎助年輕人結婚，若補助結婚新人最低10萬元，讓年輕人能拿10+10萬元的新婚賀款開心度蜜月，或許心情大好就能鼓勵增加不少的蜜月寶寶。

台灣的少子化與低婚率是國安問題，如果政府的施政無法改善少子與低婚率，台灣縱有再強的高科技護國神山、買再多高性能的戰機、飛彈，沒有新生命傳承的台灣，怎會有安全與穩定發展的未來呢？。

台灣今年的新生兒出生數別說是要保12萬人，就是要保住11萬人幾乎都已是不可能的任務了，累計今年1至10月出生人數僅90839人，想保住11萬名新生兒，11月份的新生兒至少要有9600人，但2025年至今僅僅只有2月份的新生兒出生數是超過9500人的，因此才說今年要保住11萬人非常艱難。2024年台灣出生人數為13萬4856人已創下歷史新低，今年不但連續下修最低出生數的歷史紀錄，而且直接跳過12萬大關，甚至連11萬都直接跳過，如果少子化不是當今最重要的國安問題，還有什麼能稱得上是最重要的國安問題呢？

今年10月結婚對數雖高達1萬735對，然累計今年前9月結婚人數僅約7.4萬對，今年想保住11萬對新人結婚應該也是不可能的任務，甚至連要保住10萬對新人結婚都還需要各級政府再強力加碼、再加碼了。2024年台灣有偶生育率約為1.11，是全球最低的地區。2024年台灣的結婚對數為12萬2680對，其1.11倍與2024年新生兒出生數的13萬4856人相去不多。以此推估，2025年台灣的結婚對數應該低於10萬對，而新生兒出生數應該低於11萬人。

若以15萬對初婚新人來計，新婚賀款約300億元，而若台灣每年有15萬對新人結婚，以1.11的生育率計算，台灣每年可保住16萬名新生兒出生數，可見提高婚育是化解國安非常、非常重要的課題。

2023年台灣男性的有偶率下降至29.83%、女性的有偶率下降至41.41%，大量適婚年齡的失婚絕對不是社會與國家的正常現象。因此前衛福部長邱泰源曾提及「鼓勵多辦聯誼」來解決少子化，雖被婦女團體批評邱泰源搞錯重點，然而鼓勵多辦聯誼難道不是促進結婚的重要活動嗎？而提升結婚更是提升生育數最直接與重要的方法。因此，邱前部長「鼓勵多辦聯誼」的建議應該也是他擔任衛福部長對提振生育的肺腑之言。

目前台灣新生兒出生數如此低迷，政府對任何可提振生育的方法都應非常重視並仔細研究，當然若能從提振結婚做起，從對初新婚每人賀款最少10萬元，再搭以每名新生兒最少補助10萬元，每年約450億元就會對提振台灣婚育貢獻良多。

（作者為空大講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※