大陸定調兩岸關係進入「新階段」，統一進程加速推進。但不容否認，兩岸政治矛盾無解、協商中斷許久，台海戰雲密布，台灣多數民意對統一疑慮仍深，統一是大陸單方面的議程。站在兩岸人民幸福的立場，無論2028是否政黨輪替，所有關心兩岸前途的人，都應思考幾個相關問題。

大局對促統有利

首先，陸方為何出現「新階段」的定調，並強化促統輿論攻勢？絕非台灣光復80周年、或鄭麗文當選國民黨主席等單一事件觸發。從大陸黨政運作體制角度觀察，應是在10月底的中共二十屆四中全會討論「十五五規劃」時，在對台政策或統一問題上，黨內高層形成一定共識，會後由各部門台辦單位開始執行。

第二，台灣如何回應大陸「推進統一」？民進黨與賴政府都以高調、強硬的態度反對「推進統一」，甚至要求國民黨對沈伯洋遭大陸立案偵查一事表態，看不出有改變錯誤國家定位的可能性。國民黨、民眾黨等在野政黨則忙於黨內事務和2026選舉，多數不願觸碰敏感的統一問題，對兩岸問題採攻勢策略的新任主席鄭麗文，會如何回應此事，令人期待。

第三，美國會如何判斷？華府多間頂尖智庫最近一個月內連續發文，認為台灣、美國應保留大陸對和平統一的希望。相較於近年俄烏戰爭期間，西方多以「兵推」來預設台海未來戰爭可能性，愈來愈多智庫轉而希望以「和平推」尋求兩岸和平解決分歧、避免軍事衝突的方案。

大局對統一有利，但實事求是，解決兩岸問題不能一蹴而就，若把「加快統一進程」當成「速統」，將會引起反效果，甚至出現顛覆性錯誤。但是，這並不意味兩岸政治問題可以無限期拖下去，愈拖雙方代價愈大，這是不爭的事實。關鍵在於雙方要有智慧、有定力、有步驟地凝聚共識，尋求解方、從民間、輿論和智庫倡議推動，再爭取主流民意與政黨認同。

回顧自1990年代以來，兩岸和美方為促進台海和平、化解敵對關係的積極態度，及各方執政者相向而行，致力於發展兩岸關係的正面舉措，可以總結三點經驗：其一，戰略模糊，最具代表性的就是「各自表述」，和而不同；其二，中程與遠程相結合，分階段處理、不急於終極解決，如美方提出「中程協議」、兩岸先後提出「和平協議」等；其三，基於各自法理基礎尋求交集、謀求共識。

三階段實現統一

兩岸統一當然是清晰化、以改變分治現狀為目標的政治進程，但這並不妨礙上述三點經驗。以九二共識為例，即便民進黨如何否認，兩岸許多人認為其中蘊含著「各表」的智慧。既然如此，「各表」精神也可以應用於雙方對一國兩制的闡述上。

陸方可以主張，台灣是中華人民共和國一部分，實行與大陸不同的制度，這是陸版「現狀一國兩制」；台方則主張，依據憲法增修條文，大陸地區是中華民國一部分、目前實行與台澎金馬不同的制度，這是台版「現狀一國兩制」。依照各自憲政體制，互視對方為一國之下的不同地區，至於這一國是PRC還是ROC，可以「各表」。

習近平2019年對台重要演說，並未躁進促統，而是分階段、有步驟拆解為三個階段：第一階段，雙方在九二共識基礎上交流對話；第二階段，雙方達成國家統一願景；第三階段才是在台灣實行一國兩制台灣方案。台灣社會對前兩個階段並沒有太大異議，最主要還是擔心一國兩制之下，失去既有制度與生活方式。

中華民國憲法增修條文明定「國家統一前」，中華人民共和國憲法序言也提出「完成祖國統一大業」。雙方只要基於各自憲法，「達成國家統一願景」本不是問題。2005年連戰訪陸，就曾與北京達成《兩岸和平發展共同願景》，國民黨需要一位有格局、有智慧的領袖，再與北京達成「兩岸和平統一共同願景」。

「兩岸和平統一共同願景」不是立即統一，而是雙方領導人向對方人民互釋善意的「中程方案」。在和平統一願景之下，大陸停止對台備戰，台灣人民在兩岸交流融合中逐漸感受和平的紅利、統一的好處，心靈契合的統一就水到渠成。