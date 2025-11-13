最近美國紐約市選出年僅34歲的新任市長曼達尼（Zohran Mamdani），創下多項紀錄，他不但是紐約市首位穆斯林市長，也是最年輕的紐約市長。他打敗獨立參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）和共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）等老將，並贏得50.39％的高票率。他獲勝的重要原因是他以一句簡單卻有力的口號：「Make New York affordable for all（讓紐約人人都能負擔得起）」，成功打動選民。這場勝利不僅改寫紐約政治，可能帶動美國另一股政治風潮，更重要的是「可負擔」（affordability）成為全球都市年輕世代共同的呼聲。

紐約長年是全球生活成本最高的城市之一。近年來房租飆漲、交通混亂且昂貴、托育費用驚人，讓年輕族群、工薪階層與新移民難以立足。曼達尼在競選中直言：「紐約不該只是億萬富翁的遊樂場，而應是所有勞動者都能負擔得起的城市。」

他提出「凍漲房租、擴建平價住宅、免費托育、免費公車」等具體政策回應民眾痛點，並將「人民對抗特權」的論述與經濟現實結合。根據《ABC News》選後民調，「生活成本」是選民最關心的議題，也是他勝選的最大關鍵。

他的勝選象徵著紐約這個城市政治的轉向：從追求「成長與發展」轉向「生存與負擔」，從崇拜摩天大樓與吸金能力，轉向思考一般市民能否在「大蘋果」中得以安身立命。

在太平洋的另一端，台灣的青年族群，尤其是在台北市，同樣面臨難以負擔都市生活的現實。1990年代歌手林強在「向前行」這首歌中高歌「阮欲來去台北打拚，聽人講啥咪好康的攏在那」，台北市成為全台的逐夢之城。但是這十幾年來，房價、租金、物價的上升，加上薪資長期停滯，使「台北夢」逐漸變成去留兩難的「台北困局」，機會與資源集中在這裡，但高昂的生活成本又壓得喘不過氣。

台灣社會雖然不像紐約那樣極端貧富分化，但同樣陷入結構性問題。根據內政部統計，2024年第3季的台灣房價所得比（按：指中位數住宅價格與家庭年可支配所得的比值）全國平均為10.82倍，台北市更高達16.6倍，為亞洲之冠。

這種壓力正在改變年輕世代的選擇：越來越多的台北青年選擇搬往新北、桃園或台中，尋求相對便宜的生活；結婚與生育年齡不斷推遲，甚至出現「逃離首都」的社會現象。

台北市教育界近年出現「教師荒」的現象，許多公立學校招不到人或留不住老師。在正式教師部分民國114學年度，公立國中開缺281人、報到248人，缺額為33人。公立國小開缺364人、報到254人，缺額為110人。113學年度的代理教師懸缺1868人，114學年度代理教師需求約1947人。教師荒表面上是人力問題，實際上也正是反映台北生活成本的壓力。

一名新進教師月薪約4.5至5萬元，在北市租屋成本就佔去一半；若是成家或育兒，托嬰與幼兒園開銷又是一筆沉重的負擔。許多年輕老師因此選擇回中南部任教，或轉往生活成本較低的縣市。教師荒連帶受到衝擊的不只是人口的流失，也將會影響台北市的教育品質與未來的競爭力。

「讓城市可負擔得起」，正在成為下一個世代關注的政治核心命題。世代正義與社會永續遠比大國博弈、意識形態競爭更貼近生活本身，當政治遠離生活，制度信任與參與意願就會崩解，民主政治也將面臨挑戰。曼達尼的激進政策能否實現有待觀察，但至少透過民主機制提供了改變的可能。

（作者為自由撰稿者）

