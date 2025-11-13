大陸重慶市公安局對民進黨籍立委沈伯洋立案偵查，賴政府拿不出具體保障沈立委人身自由的辦法，一下點名國民黨回應，一下要求立法院長韓國瑜聲援。這證明民進黨的抗中保台只是作為政治鬥爭的工具，無法讓人民日子過得更好。

沈伯洋被立案偵查後，13日，大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）違法犯罪線索。可以發現，從沈伯洋到八炯等，大陸公安發偵查或懸賞的對象有幾點特性：一是主張偏激；二是不光反中，已經到仇中地步；三是其主張連綠營內部都有人看不下去。一旦民進黨聲援，國內民意也不挺，只能淪為政黨惡鬥工具。

再來看韓國瑜奉勸賴總統的內容，就是一句「回歸中華民國憲法」。所謂「九二共識」，就是「憲法一中」罷了。2016年4月間蔡英文當選總統尚未就職前，大陸把肯亞詐騙案台籍嫌犯押至大陸，民進黨群起痛批看守政府的國民黨，沒想到國民黨還真有辦法，先是陸委會主委夏立言透過熱線與大陸國台辦主任張志軍溝通，隨後法務部國際及兩岸法律司長陳文琪率領肯亞案協商代表團前往北京市海淀區看守所，關心在押的台灣籍嫌犯。

如今，民進黨政府一是看不出大陸對台政策在調整中；二是無法保障國人安全，除了隔空嗆北京外，只能關起門來檢討國民黨與民眾黨。

民進黨口口聲聲說要捍衛民主自由，卻連國人的自由都保障不了；反而是回歸憲法一中，兩岸官方就能恢復溝通，至少能當面向大陸表達嚴正立場。何種方式才能真正捍衛台灣人的民主自由，一目瞭然。