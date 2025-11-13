台灣人喜歡當醫生，小孩子會念書的非醫科不可。我研讀東南亞國家的殖民史，發現印尼人到荷蘭、菲律賓人到西班牙念醫科，原來仕紳子弟不願意接受殖民者擺布，醫者是最好的選擇。這也難怪，為什麼在日本時代，會有那麼多的台灣人到日本學醫。在228事件時，許多罹難的醫生是在半山介紹下加入國民黨三青團，歡欣鼓舞迎接王師，莫名其妙捲入派系鬥爭。

我是霧峰人，祖父初中南下念長老教會的長榮，那時候，台灣人自己創辦的台中一中尚未出現，畢業後只能北渡日本岡山念高校，進而到東京讀醫科。我找到一本日本時代留日醫生名錄，除了大家比較熟悉的吳新榮、許世賢，赫然發現內人的外公也在上面。當時，醫生除了是地方上有良心的員外，加入反日的文化協會天經地義，戰後則默默支持黨外，吳基福在高雄辦報、全島募款。

父親畢業後分發到東部，在玉里結識母親成婚，我跟弟弟都是回到前山生的，老三靠勢留在那裡，不料「衣（ui）做頭前」（前置胎盤），沒有一個漢人醫生敢開刀，最後終於拜託到一位「番仔（原住民）醫生」，喝了一點酒壯膽才動手；可惜醫療資源不足，有哭聲的嬰兒無人搭理。我在美國念書時，外祖父母先後病危、拿不出保證金，終究由門諾醫院收留，迄今心存感激。

我的醫生朋友不算少，最要好的是婦產科的，每回動完手術就找我吃日本料理喝清酒，炫耀今天拿的子宮肌瘤有多重。過去有位醫生認出我，開藥1周，小孩生病時內人會叫我帶去看。當然，難免碰上唯利是圖的。我們剛回國時，內人老是流產，醫生說可能是空氣汙染；好不容易懷孕又流血，醫生建議拿掉，醫生娘在開刀前夕來確認，醫生開完刀說沒有錯，胎死腹中，啼笑皆非。

年來，為了父母時常跑醫院，人為刀俎、我為魚肉，才知醫院也講KPI。祖父刀子嘴、豆腐心，有時候會斥責患者為何不繼續來拿藥？祖母會出來安撫，過年前會把所有的借條燒掉，享壽99歲。

我高中原本是甲組的，高三在家人的期待下轉到丙組，終究以孫中山加入革命的例子鼓勵自己；聯考的三民主義只有60幾分，跟醫科無緣，卻兩度獲邀全院醫生晨會演講。我喜歡讀三民主義，特別是民族主義，央求父親帶我北上，在中央文物供應社買到精裝本，只是不習慣死記。我大學住台大蟾蜍山下的宿舍，於上舖的床板下寫了3個名字激勵自己；孫中山、加里波底、乃木大將。

民族認同基於原生的共同語言文化，更重要的是彼此休戚與共的感覺。中國的民族主義原來以漢人為本，革命成功後改弦更張為五族共和，孫中山則進一步定調為中華民族，符合強調想像共同體的建構論。民進黨跳過史明及黃昭堂的現代民族觀，倒退到廖文毅的原漢荷西日混血說，令人搖頭。

先前，學界有人問我對孫中山先生看法，才知其後人可能來訪。依個人觀點，他是匈牙利的拉約什、愛爾蘭的柯林斯、捷克的馬薩里克。今年適逢孫中山先生誕辰160周年，在此表達最高的敬意。

