此次台灣首場「和平推演」的想定中，管制組主要設定前提為：一是非綠陣營贏得2028年1月的總統大選，二是立法院也是非綠陣營過半，亦即台灣不僅再次政黨輪替且由非綠聯盟全面執政。在此一前提下，自台灣大選揭曉到520政權正式交替之際，在美中台三邊互動中，可能會出現哪些突發性的「黑天鵝」或是「灰犀牛」事件。

個人與兩位嫻熟兩岸關係的專家學者被分配在紅組，嘗試以北京對台決策的考量，面對這些「黑天鵝」或「灰犀牛」事件，研議對台政策的戰略與策略。

我們小組對此一時期的戰略部署與策略因應，主要考量有二：一是在520台灣政權交替之前，民進黨政府與支持者是否可能意圖實行「抗中保台」措施，或透過「依美謀獨的過境外交與高層官員互訪」、「以武謀獨的軍售與合作」等行徑嚴厲挑釁。對此，北京既要對台與對美採取必要措施以「明確底線」避免誤判，也要確保520前台海基本情勢與台灣政權交接不生變。

二是在520之前，北京也會秉持「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，加強對內統一思想工作，對台積極加強接觸交流，對外強化宣示，以期在520之後穩步推進兩岸和平統一的歷史進程。

個人認為，縱然2028年台灣再次發生政黨輪替，促使兩岸重新恢復兩會協商與兩岸官方直接對話，乃至於可能簽署新的協議等，凡此都將原本情勢緊繃的兩岸關係快速降溫，台海不再成為地緣政治引爆的熱點，但屆時兩岸關係也可能回不去馬前總統8年執政的時代。

首先。自從2018年美中開展新型大國全面對抗博弈後，兩岸欠缺政治互信與協商，美中太平洋的「大兩岸」已經高度制約台海的「小兩岸」。

其次，習近平在2019年《告台灣同胞書》提出了「習五條」與2022年提出「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，以及在中共「二十大」提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，都凸顯出北京在對台政策上不可能只接受兩岸和平發展，而不推進和平統一。

第三，從香港的「反送中」運動到香港《國安法》立法，北京認為未來兩岸雖可以透過民主協商，探索有別於港澳的「一國兩制」模式，習近平在「習五條」的第二條即強調「探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐」，但對北京而言，兩岸的統一將是「完全的統一」，而不再是「形式的統一」。凡此，都殊值台灣朝野深思。

不論2028年台灣是否會政黨輪替，兩岸是否重啟對話協商新局，當前台灣不分朝野所面臨最關鍵的挑戰為：面對美中新型大國持續博弈下，當中國大陸政治、外交、軍事、經濟、社會變化越來越大與越來越快；當北京對台的戰略與複合型組合拳的策略也越來越多樣，且軟、硬兩手力度也越來越加大，我們的政府、朝野與民間各界，對於中國大陸與兩岸關係投入的資源、研究、關注與接觸，卻是「越來越少」。

不論是中國大陸抑或兩岸關係，台灣不能一再明察秋毫而不見輿薪，只重下游防治與因應，而不重上、中游正本與清源，台灣有志之士也不能只知抗中而不知中。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）