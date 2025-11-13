立委沈伯洋遭大陸以「涉犯分裂國家罪」立案偵查，賴總統的職責本應「保護國人安全」，卻點名立法院長韓國瑜應出面聲援，反遭韓重炮回擊，指賴是「自己生病讓別人吃藥」，民眾黨主席黃國昌也不滿在野黨被情緒勒索；沒想到行政院長卓榮泰接續政治操作，用「兩盤菜」回嗆韓，凸顯賴政府無力解決大陸長臂管轄的問題，只想甩鍋在野黨。

韓國瑜的台灣安全「1張桌子4隻腳」論述，包括保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平穩定，本該缺一不可，但賴總統卻打斷了3隻。尤其賴清德執政迄今，只靠「抗中保台」鞏固基本教義派，如今綠委「有難」卻點名韓「力挺」，實有失總統高度。

自民進黨執政後，兩岸長期零互信、關係降至冰點，任何事件都會被詮釋為敵意升級。賴總統點名韓國瑜頗有吃豆腐意味，只是沒料到韓會金句連發，把球丟回。卓揆明顯想幫挨了悶棍的老闆出氣，於是隔空嗆韓，桌子上還有「國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石」以及「沈伯洋遭中國追捕」兩盤菜來回敬。

卓榮泰文不對題地揶揄韓國瑜：「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？他應該要給國人一個明確的說法。」此論調凸顯賴政府沒有從制度面思考保障國人海外安全，反而用「共諜與通緝」比喻，擴大政治對立，把跨黨派的人身安全議題操作成抗中宣傳。當政治凌駕專業，這種操作固然能凝聚支持者，卻只會讓風險更擴散。

不只沈伯洋，大陸福建省泉州市公安局13日發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」與「閩南狼」的違法犯罪線索，其目的當然是要造成寒蟬效應。但問題根源不在大陸多強硬，而在兩岸沒有任何溝通平台，當陸方直接以法律框架處理時，賴總統無計可施，只好甩鍋給在野黨。

陸委會副主委兼發言人梁文傑13日表示，大陸懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，台灣內部團結最重要。但當府院都藉機情勒在野黨時，國人是要如何團結？

國人的安全絕不是靠噴政治口水就能解決，必須靠兩岸交流機制來降低誤判。大陸的司法作法固然可議，但賴政府若永遠拒絕兩岸交流，陸生不來、陸客不開放，並且將大陸定位為「境外敵對勢力」，只寄望以美台關係支撐一切，那不論是沈伯洋或八炯、閩南狼，面臨大陸司法追緝時都無人可協助，而且未來類似個案只會增加，徒增兩岸的衝突。

沈伯洋等人遭大陸調查的問題，並不是在野黨或國人「要不要聲援某一個人」就能解決，而是「兩岸沒有管道處理」。如果兩岸今日仍有聯繫機制，大陸就算要立案偵查，也得說明理由、接受交涉，即使高度敏感案件，也能以制度方式解決，而不是只能互嗆來比聲量。

未來隨著大陸對台灣人民的長臂管轄措施越來越多，賴政府已難以再當鴕鳥，只以意識形態的認知作戰來逃避，調整兩岸策略已勢在必行。

（作者為大學教師）