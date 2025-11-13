民進黨政府近來在外交上頻頻出牌。外長林佳龍、副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後在歐洲活動，彷彿為台歐關係開啟了新紀元。另一方面，林佳龍12日強調台灣希望深化與以色列的關係，似乎想在中東地區建立橋頭堡。這種種作為，無非是想要拉抬民進黨政府在國內的聲勢，同時為賴總統過境美國鋪路。

總統府原本規畫賴總統今年8月出訪巴拉圭，在美國紐約過境，但因當時中美談判卡關，美方積極爭取透過「川習會」化解雙方歧見，不願碰觸敏感議題，使此計畫未能實現。林佳龍13日接受媒體訪問，被問及賴總統是否可過境美國本土？林佳龍表示：「有信心，也請大家放心」。「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀近日也表示，台灣會積極尋求在年底前重新安排賴總統過境美國。充分顯露民進黨政府的急迫感。

以色列對迦薩地區發動大規模攻擊，遭到國際譴責。林佳龍12日卻在台灣外國記者協會組織的會議上表示，儘管以色列因迦薩戰爭遭到批評，但台灣仍希望深化與以色列的關係。他表示，以色列國會72名議員今年稍早簽署支持台灣加入重要國際組織的聲明，就是以色列對台灣支持的例子。然而美歐國家國會均曾通過決議，支持台灣參與國際組織，以色列並不是唯一支持台灣的國家。林佳龍此時強調與以色列的友好關係，無非是想要討好川普政府。然而賴總統急於過境美國，川普卻不急。一切可以等到明年出訪北京後再談。

至於民進黨政府與歐盟國家親近，是另一項國際政治議題。川普就任後，除了對各國祭出關稅脅迫外，最看重的就是與中國的關係。民進黨政府在賴總統過境紐約受阻後，已感受到美台關係正面臨嚴重的考驗。10月31日，大陸國家主席習近平與川普會談時沒有談論台灣，使台灣在美中關係中的地位一落千丈。在台灣遭到邊緣化的情形下，民進黨政府不得不在歐洲尋求助力。

民進黨政府策畫蕭美琴副總統7日在布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會中發表演說，就是想測試歐盟國家對台灣的立場。不過國際間本來就有甚多反中人士，IPAC反中抗中的定位極為明確。蕭美琴在布魯塞爾演說只是與國際反中人士抱團取暖。歐盟成員國與大多數國家一樣，與台灣沒有外交關係，並遵循「一個中國」政策。儘管蕭美琴並不是在歐洲議會正式發表演說，蔡英文也只是以卸任總統身分訪問柏林，但仍可能激怒北京。

歐洲國家與台灣之間因地理因素，無法建立緊密關係。尤其是英國在1950年承認中共政權後，國際間產生了一中政策。世局變化萬千，但是一中政策絲毫未受影響。台灣外交的困境源自於兩岸關係的桎梏。只要兩岸之間沒有默契，民進黨政府所謂的外交突破，永遠無法有實質成果。在當前的國際環境下，賴政府的美歐牌恐怕只是曇花一現，難有具體成效。

（作者為前大使）