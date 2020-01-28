花蓮高分院前法官林德盛，2006年審理曾姓男子販毒案，他利用父喪收取曾的女友致贈的10萬元奠儀，並在宣判前告知對方結果，分別被依洩密、貪汙罪判刑1年、10年確定，高院裁定合併執行10年6月。

法訓所23結業的林德盛，1999年調任花蓮高分院法官，因交往關係複雜，被司法院列入「正己專案」的名單；他因在外養女人、還到承審的貪瀆案被告、前台東縣長吳俊立的私人別墅與吳會面，5年前遭公懲會決議撤職後轉任律師，他因本案遭判刑定讞，入獄服刑，也失去律師資格。

2006年間，林承審曾男販毒案，他經花蓮警局刑事小隊長王文俊介紹，認識曾的女友，林適逢父喪，江女以奠儀名義交付10萬給他，林於是將曾在一審遭判10年部分改判無罪，並在宣判前將評議結果洩漏給江女。

但該案遭最高法院撤銷，發回更審後改判8年定讞，曾在2010年逃到大陸，2012年死亡，江女不滿花錢仍家破人亡，於是告發林德盛收賄的惡行。

林被控洩密案，2017年遭判刑1年確定，入獄服刑。另貪汙部分，最高法院去年判刑10年，另併科罰金120萬確定。檢方日前向高院聲請定執行刑，高院裁定執行10年6月。

(中時 )