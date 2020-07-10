國內規模最大、總獎金最高的正新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽將於9月4日至6日在彰化員林運動公園火熱開戰，此次預計有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。

正新瑪吉斯第一金控盃為全國網壇最具指標性的網球賽事，除了有趣的攤位及周邊活動，可以讓選手與加油團同樂以外，參賽選手也橫跨各年齡層，包含青少年組（12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等。

今年賽事在5日開幕典禮後舉行球星表演賽，表演賽特別邀請資深國手陳迪、新生代好手許育修和何承叡一同參與。陳迪征戰職業網壇近20年，過去曾獲2010廣州亞運男團金牌，近年熱衷公益，積極回饋家鄉和基層網球，致力於培育下一代網壇新星；許育修和何承叡皆為彰化在地選手，自青少年時期的表現就相當亮眼，許育修坐擁三座大滿貫青少年組雙打冠軍頭銜，何承叡則獲法國網球公開賽青少年組雙打亞軍，兩人轉職業後持續在單雙打屢獲佳績，更在甫結束的球星防疫盃全排賽事中攜手拿下亞軍，三位好手勢必帶來一場精彩的「跨世代對決」！

第一金控去年稅後淨利達193.69億元，創下歷史新高，適逢子公司第一銀行120週年慶，身為台灣歷史最悠久的銀行，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展。在營運穩健成長的同時，亦積極善盡企業社會責任，尤其對體育支持更是不遺餘力，每年投入上千萬元舉辦及贊助各類盃賽，除了舉辦桌球錦標賽、桌球夏令營等活動，讓體育發展向下扎根，也成立男子桌球隊、長期認養中小學桌球隊，提供國手級的師資指導，透過系統性、長期性、持續性的努力，培育未來的體壇之星，並為台灣體育發展盡一份心力。

第11屆「正新瑪吉斯第一金控盃」全國網球團體錦標賽已正式開放報名，詳細報名資訊請上中華民國網球協會官方網站查詢：http://www.tennis.org.tw/web/event_information.asp?s=5&msg_id=6527。

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