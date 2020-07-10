美中近日都在南海舉行軍演「秀肌肉」，兩國因香港、新冠疫情和貿易戰等問題而日趨緊張的關係令一些人擔心雙方的冷戰會滑向「熱戰」。如果發生「熱戰」，戰場會在哪裡？

《美國之音》報導指出，大陸7月1到5日在西沙群島舉行軍事演習，而美國也在南海進行雙航母打擊群演習。雖然美軍否認演習是為了回應中方軍演，但是美國地緣政治風險分析機構斯特拉福（Stratfor）高級副總裁貝克（Rodger Baker）表示，美國演習用意在重申南海是開放水域，美國是其他國家可以仰仗的可靠力量，而中國大陸並非不可挑戰。這個區域的國家可以決定自已對待中國大陸的政策，也可以堅持自己的主權要求。

今年以來，中國在南中國海採取了一系列對越南與馬來西亞咄咄逼人的行動，解放軍戰機還9度飛臨台灣鄰近的空域。貝克認為，美軍南海的雙航母演習是一個強烈的訊號，也預示著今後美軍在西太平洋的軍事行動會增加。但是，中共不會因為美軍行動增加而退卻，如此一來將會增加兩軍在南海地區發生意外衝突的風險。

他說，「雙方都非常謹慎，避免陷入『熱戰』，但是，意外可能會發生。」例如，不到20年前，在海南島附近發生了EP-3事件。當時大陸沒有足夠的力量而被迫退卻。現在如果發生同類事件，不確定大陸是否還願意冷靜評估局勢。

美國國防部前副部長蜜雪兒．弗盧努瓦（Michele Flournoy）前不久在國會作證時說，她擔心大陸隨著軍力增長可能鋌而走險，大陸也低估美國對區域盟友和合作夥伴的承諾，尤其是台灣，這是一個非常真實的風險。

美國前國防部官員弗盧努瓦建議，美國要做的是確保不要讓大陸有誤判美國能力的機會，比如提高自己的尖端技術與軍事優勢，讓大陸相信美國有能力阻止其冒進行動。

報導指出，今年以來，美中兩國在台灣附近的軍事行動大量增加，這無疑會增加兩軍在台灣問題上發生意外的機率。貝克又說，即便是南海發生了意外，美中也會盡可能找到辦法讓其平息下來，但是台灣就完全不同，那是中共最不可能退卻的地方，一旦發生意外事故，極有可能迅速升級並讓美中滑向「熱戰」。

因此，貝克認為，在台灣問題上，大陸短期內也許不會鋌而走險。而在解決在台灣問題之前， 大陸必須確保自己有能力大幅增加美國干預台灣局勢的代價。在此期間，他們會對台灣施壓，以確保台灣不會積極轉向獨立。

大陸軍事評論員、國防大學教授喬良少將最近的態度也顯示，大陸應該不會短期內對台灣採取行動。他受訪時說，北京不應將新冠疫情視為以武力收復台灣的機會，也非當務之急。若要以武力收復台灣，就需要動員所有的資源和力量來完成，代價太大了。

(中時電子報)