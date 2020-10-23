隔晚美股收紅，連5個交易日收高，累計漲點已逾600點的港股卻開低13點，並一路下探百點之多，同時跌破百日線24732點支撐。隨後大盤注入低接買盤，指數便一路走高。恆生指數早收24938.85點，上漲152.72點，漲幅0.62%。國企指數(H股)早盤站穩萬點，暫收10149.52點，上漲64.34點，漲幅0.64%。

金融股表現亮眼，建設銀行續強漲0.2%，工商銀行漲0.8%並創兩個月新高。另方面，中國平安保險開低0.6%後翻紅，一度漲0.7%。匯豐控股早盤也漲0.5%，一度觸及32.8港元價位。

中石油、中石化、中海油也就是俗稱的三桶油，早盤出現落後補漲行情。中海油前3季營收年減率為27.7%，但市場樂觀看待今年應可達標，故股價反漲4.8%，中石油也漲4.7%，中石化漲3.3%。

至於早盤表現疲弱個股：騰訊跌0.6%，阿里巴巴跌0.2%、小米跌0.2%、美團跌1%、京東跌2.1%。

(時報資訊)