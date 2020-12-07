氣動元件大廠亞德客-KY 7日公布11月合併營收不論人民幣或新台幣計價，均創同期新高，尤其以人民幣價近4.3億元，改寫單月歷史次高。前11月合併營收人民幣突破40億元，折合新台幣計價171億餘元，雙雙攀史上新高，優於亞德客原先預期。
亞德客表示，市場需求穩定復甦中，11月來自機床設備及電池行業有較高的增長率，亞德客11月合併營收人民幣近4.3億元，比去年同期成長32.11％；折合新台幣18.74億餘元，較去年同期增加32.78％。前11月合併營收40.12億餘元，比去年同期增加24.94％；改以新台幣計價為171.24億餘元，較去年同期增加18.93％。
亞德客表示，大陸企業升級，對自動化設備需求是長期態勢，加上大陸推動新基礎建設及智慧化城市，帶動5G相關產業對氣動元件需求，12月接單仍大於出貨，客戶明年上半年對氣動元件及線性滑軌需求不減，下半年景氣還不明朗。
(工商 )
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