新冠肺炎疫苖的樂觀消息，以及日銀公布的企業信心調查帶來提振，周一日股收高。

周一日經225指數收漲0.3%，為26,732.44點，自六周來首度的周線收黑中反彈。

東證一部指數收漲0.48%，為1,790.52點，創下2018年10月來新高。東證33大類股漲多跌少，僅6類收低。高度周期型的船運股、機械股分別漲1.66%、1.36%，表現最佳。

繼英國之後，美國與加拿大周一將開始施打新冠肺炎疫苖，在全球經濟可望迅速復甦的憧憬下，日股追隨美股期貨走高。日銀公布的短觀調查報告亦為日股帶來提振，報告指出日本大型製造業信心連續第二個季度改善，從9月的負27升至12月的負10，創下近20年來最強勁的反彈。

媒體報導，為了遏阻持續升高的疫情，日本首相菅義偉可能在今日晚些時候的疫情應對會議上進一步限制旅遊補貼計畫，使日股午後漲幅縮小。

日本上周六公布增加逾3,000個新確診病例，首都東京新增621個新病例。

豐田汽車推出改款的氫燃料電池車，以11月在中國的汽車銷售數據告捷，股價漲近1.7%，創下2月初來新高。

任天堂持續受惠於更加嚴格的防疫限制措施，股價上揚3.13%。

三菱重工業大漲7.59%，日經新聞上周五報導，美國航太製造廠商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）將加入三菱打造一款新戰鬥機的計畫。

(時報資訊)