教育局長林明裕也技癢體驗去皮手套。(蔡依珍攝)

許賀(右)、簡鑠懿「防護面罩」在上周的高雄發明展拿下簡報組金牌、攤位組銀牌。(蔡依珍攝)

詹巧嫈展示去皮手套。(蔡依珍攝)

許悅梅示範「濾油湯碗」。(蔡依珍攝)

濾油湯碗吃進健康和美味 發明展奪雙金

會稽國中「科學發明動手做社團」成立4年，讓學生在生活中找小創意，像是去皮手套防削水果割傷手、鋼土膠帶號稱比美軍膠帶更強韌，其他還有防疫口罩、擬真蠟燭等，紛紛在羅馬尼亞、曼谷等大賽摘金奪銀，教育局長林明裕17日視察驚豔直說「有前途、想投資」，大讚學生們是小小發明家。

輔導主任林宛瑜表示，會稽國中立校以來就在寒暑假推動手做營隊，驚豔學生創意無限，4年前成立「科學發明動手做社團」，讓學生做中學，也協助架設專屬發明網站並積極參賽，其中羅馬尼亞和曼谷都是經濟部智財局認定的10大國際發明展，會稽順利摘下2金、5銀及4銅，「耕耘十幾年終於有豐碩成果！」她也笑言疫情影響都要改線上視訊介紹作品，有賴平時扎實訓練，學生都能以英文介紹作品，順利脫穎而出。

許賀、簡鑠懿等5生因應疫情口罩不離身，但戴太久會過敏，且量大造成垃圾問題，研發防護面罩，僅需傳統口罩1／66的布料，用在鼻套內替換，其餘眼口都以透明面板阻隔，既環保又舒適，適合餐飲和醫療人員，在上周的高雄發明展拿下簡報組金牌、攤位組銀牌，2人笑說光是研究鼻罩怎麼安裝就煞費苦心，最後以生活常見的長尾夾順利固定。

詹巧嫈等5生有感於家人削水果時不慎受傷，將傳統手套加上砂紙，在水中搓洗達到去果皮和蠟的效果，不諱言光找砂紙就試了不同材質，最後選擇水砂紙，順水流不會殘留，且一組才不到50元，在曼谷展奪銅。

簡鑠懿和鄭祐昇運用磁能轉動能的能量轉換原理，設計出多功能磁力遊具，兼具射擊、保齡球、彈珠台等多種玩法，是居家旅遊、親子同樂必備良伴，在羅馬尼亞摘金、曼谷奪銀，也讓林明裕大讚2人很有物理天分，善用概念。

許悅梅等5生則在吃營養午餐時感嘆排骨湯好油，以油的密度比水低的特性研發「濾油湯碗」，讓浮油透過碗中間的管子集中到下方的集油碗，未來吃火鍋可以不用撈浮油跟肉末，就能維持風味、吃下健康，可望運用到商業火鍋店，也在高雄發明展奪下雙金。

林明裕說，發明展表現優異歸功於學校長期經營科學社團，啟發了孩子們的創意，也與108課綱鼓勵學生動手作不謀而合，鼓勵校方培養學生興趣與技能，讓學生持續發揮創意。

(中時 )