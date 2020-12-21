啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日在漲價題材推升下，由傳產股的航運、鋼鐵族群領軍上攻，其中貨櫃航運的長榮、陽明、萬海，造船公司台船及散裝航運族群新興、裕民、中航、四維航均強勢表態。

觀察盤面，加權指數於月線與前波高點14,427點進行區間震盪，加上銅價與運價漲價題材短線持續發酵，資金轉入鋼鐵與海運族群，不過，建議投資人應避免追高殺低。

展望後市，傳產與電子族群仍將維持輪漲態勢，不易齊漲齊跌，資金將持續於族群間輪動。此外，由於大盤月線高角度上揚，短線或有震盪，投資人可觀察月線位置14,069點支撐力道。

個股方面，本周納入投資組合的台船，陽明好明輪正式交船、國艦國造政策帶來900億訂單，轉機題材強，技術面領先突破14,427點高點，股價可望續攻。

選股方面，近期則可聚焦11月營收表現佳、傳產漲價題材之個股，並配合技術面領先突破9日高點的新強勢族群進行短波操作。

(工商 )