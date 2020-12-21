各法人對2021年看法紛表樂觀，資金大幅湧入各種股票基金，近周股票基金買超擴增兩倍到464.4億美元，不僅連續7周買超，且創下2016年以來單周最大量，單一國家以美股基金買超最多；各區股票基金吸金情況，以國際基金居冠，新興市場股票基金次之，全球入息基金買氣也急起直追。

根據富達投信統計，單一國家中，以美股基金買超表現最好，逾294億美元，創下11月11日以來最大單周買超，但全是ETF貢獻；其次為印度股票基金，買超逾22億美元，再來是流向陸股，買超13億美元。

就各區股票基金中，國際股票基金買超居冠，在150億美元以上，不僅買氣動能維持半年以上，且創下多年來最大單周買超。新興市場股票型基金買氣持續強勁，居第二，維持在40億美元左右，ETF與共同基金的資金各占一半。此外，全球入息基金買氣也急起直追，上周買超17.9億美元，創2020年1月底來最大單周買超量。

類股也全面買超，富達投信指出，其中又以全球科技股買超居各類股之冠，買超近40億美元，連續12周買超，創下2011年以來最大單周買超，其中包括全球全權委託流入的資金。其次為消費類股，買超倍數擴增逾30億美元，創下8年來最大單周買超。全球醫療保健/生技股票基金買超排名第三，買超24.5億美元，8個月來最大單周買超。

至於整體債券基金上周買超急凍，從106.6億美元降到7.1億美元。其中新興市場債連續5周買超居冠，買超18.5億美元，其次是總回報債券，買超13.6億美元，通膨連結債買超排名第3，8.8億美元，累計自5月以來買超金額，已近340億美元。公司債淨流出近31億美元、公債流出近26億元、高收益債流出近13億美，唯亞洲高收益債買超3.4億美元，創2年以來最大買超。

(工商 )