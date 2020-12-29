台鐵與旅遊業者雄獅(2731)聯手打造「鳴日號」美學觀光列車，今（29）日在南港車站正式亮相，為跨年首發團暖身。台鐵指出，將以不同列車及主題，接續打造藍皮解憂號、海風號、山嵐號及頂級豪華的「鑽石級寢車」等一系列觀光車隊，預計在2024年前陸續推出。

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，台鐵盼透過異業結盟與區域整合優化升級，使鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢。雄獅看準軌道經濟學發展前景，日前透過招標取得台鐵「鳴日號」及「藍皮解憂號」觀光列車5年經營權，預估每年可望創造達5億元營收。

雄獅集團董事長王文傑表示，集團看好軌道未來30年發展、全力發展「軌道觀光」因應，為提升和強化旅客體驗的服務能量，集團對「鳴日號」至少已投入350位人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務。

王文傑指出，集團目前集中資源布局國旅市場，旗下自有觀光巴士預計擴充至100台，以整合多元交通和場域，搭配台鐵成立8大區域鐵道旅遊中心，打造國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場發展新契機，希望未來跨境旅遊復甦後，能吸引國際旅客來台觀光。

雄獅指出，「鳴日號」主打五星服務及五感體驗，以獨特尊榮感、在地文化、鐵道文化和美食文化4項元素規畫遊程，打造高規格的鐵路主題旅遊。如北部出發旅客提供專屬月台專屬使用，並獨家規畫「行李專車」、配置專業服務管家，免去攜帶大型行李上下車的不便。

為進一步推廣鐵道觀光旅遊，台鐵指出，將依據不同列車及主題，規畫打造鳴日號、藍皮解憂號、海風號、山嵐號及頂級豪華的「鑽石級寢車」列車等一系列五星級觀光車隊，預計在2024年前推出多款不同主題的觀光列車。

(時報資訊)