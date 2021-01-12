印度股走勢在2020年相對落後，2021 年正急起直追，法人認為，印度將受益於貨幣寬鬆政策，加上印度政府正在推動的政策改革與經濟改革，預期將帶印度股市帶來成長動能。

截至1月8日為止，印度基金績效今年來幾全都正，原本走勢落後的印度基金，除2檔基金外，近一年來績效都繳交出二位數績效。近一周印度官方給予英國阿斯特捷利康新冠肺炎疫苗緊急授權使用並將與其簽定供應協議後，印度股市明顯走高。

富蘭克林證券投顧表示，印度正推動製造業本地化、進口替代，以及全球製造業供應鏈多角化，皆為推動印度製造業復興的助力，包含電子產品、國防、汽車零組件與藥品等；在利率走低是印度經濟與市場表現重要的支撐力道，且看好銀行業未來營運前景。

野村印度潛力基金經理人陳亭安也表示，目前預計2021年年中可以供10-20億人接種，大部分先進國家將於上半年接種完畢，下半年則輪到新興國家大規模施打。不過，現階段疫情仍然嚴峻，後續須持續留意疫情最新發展。此外，印度企業基本面，今年將會受惠於去年的低基期，財報表現將大幅改善，目前市場預估印度明年EPS將出現28％的高成長率，因此，依然看好印度股市後市。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，2020年11月印度製造業PMI指數降溫至56.3，服務業PMI指數為53.7，雖然PMI回落，但整體仍保持在8年來高點且印度製造業PMI亦持續保持在擴張區間。有鑑於印度經濟及通膨雙雙回溫，預期印度央行未來再次降息的機率不高，配合經濟V型復甦、產出缺口仍大的環境，印度經常帳赤字可望進一步改善，進而持續吸引外資回流印度債券市場。

張世東指出，針對印度盧比走勢預估，印度因為經常帳赤字改善，外資於股債投資預期回流，盧比存在升值空間，回顧去年12月盧比波動區間為73-74.5，一旦央行持續停止干預，可看到印度盧比將進一步升值，對於印度債市為一大利多。

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