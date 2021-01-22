國民黨主席江啟臣今天批評蔡英文在中常會提到對罷捷案要有態度，再次展現雙標，遭民進黨反批國民黨才是傾全黨之力搞報復性罷免的政黨。國民黨文傳會副主委鄭照新說，過去民進黨稱罷免是人民權利，如今卻說國民黨傾全黨之力？再次無視中壢人的憤怒。

罷王案過關，民進黨批評國民黨造成政治對立所致，但兼任民進黨主席的蔡英文總統，卻在昨天中常會上要求對罷捷要有態度，國民黨主席江啟臣對此批評雙標，民進黨隨即砲轟國民黨才是傾全黨之力搞報復性罷免的政黨，真是做賊喊捉賊，令人咋舌。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，過去民進黨說罷免是人民權利，如今卻說是國民黨傾全黨之力？這又是再次無視中壢人的憤怒，把中壢人當傻子，沒有學到教訓。

對於民進黨批評國民黨「假防疫、真鬥爭」，在人潮眾多的地點擺攤群眾，甚至到場黨公職人員沒戴口罩，無視防疫措施，鄭照新說，防疫是民進黨發言人說了算，還是衛福部說了算，活動一切按照衛福部防疫標準與規定來，民進黨發言人是在打臉衛福部長陳時中嗎？

最後，鄭照新嘲諷，民進黨看不見民眾，請問是裝瞎還是真瞎，並提醒民進黨，百姓的心聲才是關鍵。

(中時 )