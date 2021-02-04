家樂福與惠康頂好超市於今年1月1日正式合併，已著手進行改裝工作，而首間改裝的超市也透過記者會正式亮相，家樂福超市敦化北店與家樂福超市南港舊莊店將於2月4日上午9點半盛大開幕；家樂福總經理王俊超表示，原頂好超市將以每週8間換招牌的速度成為家樂福超市，預計今年下半年度、中元節全數改裝完成。

王俊超表示，走高端路線的Jason’s Market Place會先保留原品牌經營2年；有了頂好超市的加持、深入都會深耕社區，王俊超預估，今年整體營業額可望站上900億元的目標。

家樂福表示，合併頂好後總員工數約為1萬7千人，家樂福分店數量也從目前量販型態分店66家、超市型態66家，成長為家樂福量販66家、超市262家以及Jason’s Market Place 25家。

隨著生活型態不斷改變，王俊超認為，超市可說是近年來主要市場趨勢，加上頂好超市在台灣深耕34年，在主要都市都能深入社區經營，正好補足家樂福在超市經營的版圖，讓家樂福未來可以透過量販、超市、線上購物全方位支援並發揮品牌綜效，提供顧客更好的服務、更好的品質、更多元的選擇以及更好的價格。

首家改裝開幕的家樂福超市敦化北店佔地200多坪，除了提供上萬種商品，首次亮相的家樂福複合式顧客休息區更開啟超市新風貌，在佔地10坪內的空間裡有著琳瑯滿目的烘焙麵包區，還有專用烤箱裝滿著烤雞與烤物、兩大冷藏櫃擺滿可即食的輕食商品，還有飄出迷人香氣的現泡咖啡，彷彿進入咖啡廳般的享受。

賣場內的商品更是重新評估慎選出顧客喜愛與習慣的商品，以一站購足概念提供顧客滿滿的購物選擇，特別針對社區型態的經營加強生鮮類商品，多數為有機與產銷履歷蔬菜水果，台灣出產冷藏豬肉以及進口牛肉與各類精肉海產類商品，顧客來一趟家樂福超市就可解決一整天的料理需求。

(中時 )