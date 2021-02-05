父親節將至，接下來就是眾多女生期待但可能讓廣大男性緊張的七夕情人節！今天派編帶大家來看看這間餐酒館，不但適合慰勞辛苦的父親來場家庭聚餐，選這間當作七夕約會餐廳準沒錯！高水準餐食，餐後還能來杯機制調酒，微醺之際酒酣耳熱，一切都會變成最浪漫的童話！

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！店內環境寬敞舒適，還有個小包廂，加上紅磚牆壁的復古歐風裝潢，給人一種舒緩、溫暖的感覺。

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

首先我們先來介紹調酒的部分！外觀上面高雅大方，每杯調酒都有屬於自己的故事名字也都很詩情畫意，請你低頭淺嚐，傾聽酒水與香料碰裝出的悄悄話，絕對會是最浪漫的體驗！例如，「遺失的美好﻿」鐵觀音與琴酒的懈逅給你帶來優雅尾韻的魂牽夢縈，葡萄柚點畫上ㄧ個完美的風味符號，沈穩內斂的茶酒帶你找回最初的美好。又或是「窈窕淑女﻿」所謂窈窕淑女，君子好球，這杯柔和的白蘭姆酒遇見蔓越莓，帶出細微酸甜，就是窈窕淑女那份俏皮的戀愛感。

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

來到餐酒館，這裡的餐點可是完全不馬虎！菜單上看到的不再只是陳腔濫調的美式炸物，而是一道又一道精緻的法式料理。「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」邀請許多米其林星級主廚來規劃他們的餐點，來到這邊美食也是不輸美酒的主角之一！精緻排餐巧妙搭配各式香料與醬汁，在口腔中完美融合，聽過了酒精悄悄訴說的秘密現在來聽聽美食對你說的悄悄情話！

「長崎野石斑魚爐烤佐黃檸檬豌豆醬﻿」肉質細緻的石斑魚搭配主廚自製的新鮮豌豆醬及清爽帶有檸香氣息的黃檸檬成為ㄧ道美妙而獨特的搭配，讓你重新開啟對石斑魚的認識！「噶瑪蘭純種黑豬帶骨OP肋排佐紅胡椒汁 」選用的噶瑪蘭黑豚是盤克夏血統，於宜蘭縣冬山鄉飼養，飼養過程中全程不使用荷爾蒙、抗生素、瘦肉精！飽滿又不失彈牙的肉質，纖維細緻並口味香甜 ，絕對顛覆你對豬肉的印象！

「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

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「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」位在熱鬧的東區，仁愛路巷弄內、靠近東區216巷，在夜間燈火通明、仍然熱孬喧騰的東區，這邊絕對會是讓你放鬆心情享受美食與美酒的最佳選擇！（圖／BEEMEN蜂報提供）

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美食水準超高加上不論視覺上或是味覺上都讓人驚艷的調酒，還沒想到父親節與七夕要去哪裡嗎？那就聽聽派編的建議，趕快訂位訂起來！現在「Chinese Whispers悄悄話餐酒館」還有振興券加碼的活動，只要用面額五百的振興券就能吃到價值八百八十元的香煎紐約客！是不是更加心動了呢？

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(中時新聞網)