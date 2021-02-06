位屬於溫帶海洋氣候的冷調荷蘭，每年真正「有感夏天」大約三星期，其餘皆是冷吱吱灰矇矇的涼夏，這裡非常適合避暑，幾乎全年不用開冷氣，尤其是半夜凌晨時分的暖被，絕對讓你像個小baby般一覺到天亮!

把握住春夏百花逐漸盛開、綠意慢慢甦醒，不論是鄉間小徑還是自家庭院，角落邊邊的小花朵們已經含苞待放，綠色林蔭田野隧道承諾季節約定，通通都等不及要展現最美麗的姿態!春遊荷蘭絕對是最佳時刻，告別陰冷冬日，日照越來越長、太陽給的熱情與熱力也越來越烈，荷蘭又恢復隨處都是綠意盎然的鮮明景緻。

進入晝長夜短的夏日氣息，終於，夾腳拖可以穿出門，帶上墨鏡，拎著包，帶著孩子們上市集逛市場(終於不在逛超市)，熱情的陽光把每個攤位都曬得更加燦爛，熱絡的人群看得出各個好心情，打包打包、試吃試喝，買氣和人氣都搶搶滾，這又讓我想起小時候超愛跟媽媽上市場買菜的點滴回憶!

荷蘭市集每周都固定一天會擺攤，風雨無阻，就算是冬季下雪天依然開張，人氣時好時壞，基本的蔬果、起司、麵包、魚料理攤位都是基本成員，食材保證新鮮且價格稍比超市便宜。但不同地區依照當地人口組成與多寡，限地商品是每個城鎮都不盡相同，例如荷蘭大城市因外來人口居多，很多回教世界婦女頭巾或服飾，都是從市集來購買，多樣選擇、一應俱全，就連回教國家的點心與食材亦是如此!

其中，人氣最旺的莫過於新鮮誘人的魚料理攤販，有新鮮整條魚或是已經處理好去魚刺的魚片、有像是生魚片已裹好醬料，只須回家放入鍋裏煎熟即食的魚料理，當然人氣第一的Haring醃製鯡魚、現炸香酥脆的炸魚Kibbeling，全部一口咬定的路邊隨時，就可讓荷蘭人吃得嚇嚇叫，大排長龍都沒問題。

原來，荷蘭還有這麼多精緻小巧的路邊隨食，快跟著布爾家一起來吃路邊攤，這熱鬧有趣的街頭市集，來荷蘭旅遊時一定要親身體驗!

★荷蘭第一人氣路邊攤醃製鯡魚Haring (Top1)

說到路邊攤，絕對是台灣飲食文化的經典之一，重點是豐富多樣的種類與口味，只要逛一次夜市或廟口，輕輕鬆鬆就是吃上個7、8樣，而這傳統美食的『記憶味蕾』絕對是所有旅居國外的台灣鄉親回台時必備通殺的行程之一，當然這國民美食更是征服了無數外國人的胃，來台灣旅遊沒吃個路邊攤，算是白來!

在荷蘭，路邊攤可沒這樣豐富多樣與多選擇性，但不論是大城小鎮，每周都會有固定一天的市集日，當天所有的路邊攤通通出籠，感覺就像是小時候跟著媽媽一起逛的傳統市場一般，生鮮蔬果、家庭用品為固定班底。但是，有一路邊攤是全荷蘭不論在哪裡一定、絕對會登場而且是第一人氣，就是「現作魚料理~Haring醃製鯡魚」。

這99%當地荷蘭人大小通殺的道地Dutch Streetfood國民美食，是新鮮捕獲的生鯡魚經過大量鹽巴醃製後，配上洋蔥末，一口氣吃進一條生鯡魚，口感就像是腥了點、鹹了點的生魚片，當地荷蘭人愛死了，如果你對著陌生荷蘭人說Haring(音譯~哈林)，又會是99%荷蘭人舉起右手對著耳朵甩一甩，嘴巴還會配音說，mmmm.....Lekker(音譯~蕾可)表示實在是太好吃了!

最佳吃法就是拉住生鯡魚的尾巴，將魚以倒掛方式，一口氣、一整隻塞進口中，隨著魚肉胜腥味與洋蔥末嗆辣味的重口味結合，瞬將口中味蕾全數佔領，但肉質卻是出奇滑嫩入口，對於一口愛上的外國旅客來說，味道簡直就是荷蘭版本生魚片，當下若再來杯冰鎮啤酒佐味，絕對是人生一大享受之事。只是，若你在海港邊想享受這一大口美食，貼心叮嚀請小心身邊隨時飛來、虎視眈眈的海鷗突擊，牠們看上的，絕對是你手上的那一條大肥魚。

荷蘭第一人氣路邊攤醃製鯡魚Haring（圖／EVENT365生活誌提供）

荷蘭第一人氣路邊攤醃製鯡魚Haring（圖／EVENT365生活誌提供）

RECIPE :【醃製鯡魚Haring HOT INFO 】

●體脂肪百分比必須至少16%。

●鯡魚必須是在5月中旬和6月底之間被捕獲，肉質最佳。

●必須去除內臟與鹽漬，鹽是重要維護在醃制期間更深入鯡魚的口感。

●正確處理魚片是去頭、山脊從尾巴部份一分為二，拿掉魚刺沾上洋蔥末，即食。

●銷售溫度需保持 7 ° C以確保鯡魚鮮度。

●當地人熱愛指數★★★★★

●外國人接受指數★★★

★大薯小薯全民瘋薯條沾〝美乃滋〞Patatje (Top2)

荷蘭，絕對是個啃馬鈴薯的民族，就像是我們米食文化，一樣米不只養百樣人，還可以創造出多樣萬貌米製品。馬鈴薯當然也可以一薯多吃，普通荷蘭家庭晚餐餐桌上出現率最高的國民美食╴馬鈴薯泥、外脆內軟╴炒馬鈴薯片以及口感像極了某速食店早餐配餐╴烤馬鈴薯餅，這料理好吃等級又更加分。

此外每周五或六周末晚餐，很多荷蘭家庭都會選擇一晚為電視/電影晚餐日，全家輕輕鬆鬆坐在沙發上吃薯條和炸物(炸魚、可樂餅、炸雞塊...)渡過悠哉減壓周末假日，而主角薯條更是大小通殺，就連在餐廳用餐，不論主餐是牛排或海鮮，搭配附餐也多是薯條來幫腔，就連中式餐廳吃到飽，還是需要薯條來撐場，到底荷蘭人有多愛薯條?但吃薯條卻不愛沾番茄醬，那都沾什麼呢?!.....

大薯小薯全民瘋薯條沾〝美乃滋〞Patatje（圖／EVENT365生活誌提供）

(中時新聞網)