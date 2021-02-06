老傢俬.房隱身於台北市中正區的老宅巷弄內，從老傢俬.房的陽台望去，是一望無際的天空及一大片綠油油的河濱公園，光是美麗的景色就已贏過許多五星級的餐廳呢！一進到老傢俬.房，彷彿置身於歐洲的私宅，所有的桌椅、掛飾、花藝，整間房子的一屋一角都有著數不完、看不完的歐式小裝飾，都令人不禁讚嘆：「好美喔！」而這所有的擺設及花藝設計，全都出自主廚Jimmy之手。

隱身於台北市巷弄內的歐風貴族–老傢俬.房（圖／EVENT365生活誌提供）

Jimmy是個浪漫的人，在進入餐飲這行之前，他曾做過服裝、老物件，因此對於復古、懷舊的物件有著獨到的審美及眼光，Jimmy說，「老傢俬.房的整個空間都是展示間呢！」他要把最美的空間氛圍獻給每一位來用餐的賓客。而Jimmy更是個天生的美食家，家裡是在做辦桌菜的，在耳濡目染之下，他對於食物的美味及豐富度有著很高的標準；也曾經揹著背包在全台灣的46個家庭裡，做了100多道菜，可說是「台版的帥哥主廚到你家」。Jimmy認為，美味的食物不難烹調，但是要讓人感到特別，就一定要做出與眾不同的特色。Jimmy除了花功夫在烹調美味的料理，也花更多的時間在裝飾擺盤、整體空間裝飾及餐桌上的花藝設計，整體的搭配真令人驚艷！

隱身於台北市巷弄內的歐風貴族–老傢俬.房（圖／EVENT365生活誌提供）

老傢俬.房的特別之處在於，當客人預約訂位時，Jimmy總會詢問客人的喜好顏色是什麼、或是喜歡的東西是什麼，再依照客人所給他的顏色、靈感來做餐桌上的花藝設計，進而打造出獨一無二、量身訂做的用餐設計。「來老傢俬.房，只能夠慶祝美好的時刻。」這是Jimmy對老傢俬.房的堅持及用心。

老傢俬.房，透過美食及花藝，為你慶祝每一個美好時刻。

(中時新聞網)