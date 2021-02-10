美國已展開疫苗接種且近期新增確診大幅下降，加州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故數即將超越原本疫情最熱點的紐約州，躍居病故人數最多的州，凸顯疫情仍嚴峻的一面。

路透社報導，美國人口最多州的加州，今天通報染疫致死人數達4萬4495人，已逼近紐約州今天通報的4萬4693人病死，依增幅看很快會超車。紐約州在去年春天COVID-19疫情之初深受重創。

儘管全美新增確診、住院治療和病死人數持續快速下降，但加州和其他州染疫和病死情形仍處高檔，較去年夏季疫情高峰時還要嚴重。

公衛專家憂心，7日舉行的美式足球超級盃，以及新型、高度傳染性變種病毒，恐會在多數美國民眾接種疫苗前引發另外一波疫情升溫。

為加快推出疫苗，美國總統拜登今天宣布政府計劃15日起增加派送至各州的疫苗數量。

截至8日午夜，美國已累計2717萬確診病例、46萬5440人死亡，染疫住院治療人數7萬9805人，為去年11月19日以來最低住院水平，當時染疫住院數飆至8萬318 人。

(中央社)