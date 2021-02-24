第14屆「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」 2021年得獎名單出爐！總計頒發28個大獎，包含主動式基金20項、6個指數股票型基金（ETF）獎項以及2個團隊研究獎。團隊研究獎分別由安聯投信和富邦投信拿下。

「Smart智富台灣基金獎」評審團表示，固定收益型和股票型基金團隊研究獎，分別由安聯投信和富邦投信勝出，評審團對於2組團隊在投資流程中的量化機制、研究團隊分析以及經理人選股能力皆給予高度肯定。至於主動式基金則呈現三強鼎立，野村、安聯、摩根各擁3大獎。近年來ESG投資主題在全球投資市場中日益受到關注，因此今年主動式基金順應市場潮流，特新增ESG投資基金獎項，結合晨星「永續投資評級」制度和基金各項量化數據，分別就國內、海外市場各挑選1檔永續概念與投資報酬兼顧的獲獎基金。首度搶下榮耀的是，野村優質基金以及安本標準歐洲基金。

也因新增2檔ESG獎項，使今年主動式基金總獎項拉高至26個，但因政府債券型基金、新興市場債券型基金、拉丁美洲股票型基金、新興歐洲股票型基金、公用事業和基礎建設股票型基金及全球股票組合式基金，績效表現未能打敗基準指數，基於評選從嚴，評審團一致決議以上6個獎項「從缺」，最終敲定僅頒出20個獎項，以參與評選共3450檔主動式基金計算，今年得獎率僅0.58％。

「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比指出，2020年的超低利環境給予資產重估值條件，獲獎基金在此基礎上能夠更近一步創造傲人績效，著實令人驚艷，且挑選優質基金不僅只看短期報酬，更考慮其在風險控制、長期穩定度的表現，如此才能幫助投資人穩健累積資產。

評審團指出，野村投信「野村鴻利基金」贏得台灣多元資產型基金獎，「野村優質基金」則除了獲得ESG投資基金獎項，更贏得今年的台股基金冠軍，成為首檔雙冠王基金。

安聯投信則以「安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)」、「安聯中國策略基金-新台幣」與「安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣」分別獲得全球多元資產型基金獎、大中華股票型基金獎、債券型組合式基金獎等3項大獎。

摩根投信以「摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)」、「摩根亞洲增長基金」和「摩根日本(日圓)基金」獲得全球新興市場股票型基金獎、亞太不含日本股票型基金獎以及日本股票型基金獎的肯定。評審團指出，整體來說，今次主動式獲獎基金在2020年平均報酬率高達近4成，報酬遠勝基準指數，顯見冠軍基金經理人操盤功力不凡。

(工商 )