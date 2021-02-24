香港新冠疫苗接種計劃原定26日正式開始，23日已有532人優先接種大陸科興疫苗。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，由於2劑疫苗接種時須相隔一段時間，須接種最後一針方開始產生保護，估計5月才有完全抗體，建議社交距離措施不應有大轉變，否則會引致疫情大反彈。

何栢良推估，在香港，疫苗須有70％的人接種才有群體免疫，但疫苗並非百分百有效，加上不是所有人都選擇接種，預計未來1年都未能達到群體免疫。

香港公務員事務局局長聶德權則表示，現有約7萬名市民預約接種，未來兩周的網上預約名額已滿，他期望改善網上系統及流程後，可於未來數日開放第三周的接種預約名額。他又強調，疫苗供應充足，首批100萬劑BioNTech「復必泰」疫苗將於明26日抵港，當局稍後會開放預約，並逐步推展，現在估算一間疫苗接種中心每天可處理約2,500個名額，若運作暢順後或可處理更多。

聶德權說，香港現有超過1,000名私家醫生參與疫苗接種計劃，近一兩日會安排他們向衛生署預訂所需要的疫苗劑量，預計下周中就可為市民打針，他認為到私家診所接種並不需要網上預約，適合預約時遇到困難的市民。

(中時 )