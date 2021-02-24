美國前總統川普今天預測，偶爾會和他一同打球的高球名將老虎伍茲（Tiger Woods），將從車禍重傷中復原，並重返美巡賽（PGA Tour）。

川普今天告訴福斯新聞（Fox News）：「他會回來的，我毫不懷疑，他將會回歸。」

伍茲2019年贏得名人賽（Masters）冠軍之後，從川普手中獲頒總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。那是他生涯第15座大賽冠軍，也是他繼2008年美國公開賽（US Open）以來第一座。

川普說：「很慘，他那天之後進步很多，現在卻又發生這件事。他度過了重重難關，他的人生十分精彩，往後也將是如此。」

「他會恢復健康，我知道這對腳很不好，他會找到方法的，他是個很棒的人。」

伍茲也贏得另一位前總統、同樣也是他球友的歐巴馬稱許，歐巴馬在推特上聲援這位45歲的高球傳奇。

「今晚向老虎伍茲和他的家人送上我的祈禱，祝這位高球史上最偉大的人早日康復。根據我們過去多年的經驗，那就是永遠不要小看老虎。」

伍茲熬過4次背部手術後東山再起，並以2019年的名人賽奪冠宣告大復活。他最近一場勝利是2019年在日本ZOZO錦標賽（Zozo Championship）封王，那讓他以82冠與美國已故傳奇史尼德（Sam Snead）並列，榮登美巡賽最多冠得主。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1100224

(中央社)