大陸5G基站訂單增溫，且車用及伺服器狀況不錯，加上價格順利調漲，銅箔基板廠-聯茂(6213)預估，第1季及第2季營運均可望優於去年同期，亞系外資維持聯茂「買進」評等及目標價158元，今天外資大買聯茂逾千張，聯茂股價以小跌作收。

全球新冠肺炎疫情趨緩，大陸重啟5G基礎建設，且伺服器經過去年下半年庫存去化調整後需求增溫，加上車用電子訂單暢旺，聯茂1月合併營收攀高至24.9億元，月增17.62%，年成長54.82%，為去年6月以後單月新高。

聯茂表示，目前5G相關及伺服器需求逐步恢復，車用及消費性電子依舊強勁，第1季及第2季可望比去年同期好。

近期銅箔及玻纖等上游材料價格大漲，為反應成本，聯茂已陸續調漲價格，有助於提升毛利率。

為因應客戶需求，聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，預計今年江西廠將分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

亞系外資最新報告指出，由於CCL需求呈現長期上升趨勢，且聯茂也持續升級5G基礎建設、伺服器和智慧型手機規格，我們預期聯茂20201年及2022年獲利將會成長，維持「買進」評等及目標價158元。

(時報資訊)