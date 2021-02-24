美國新任總統拜登提出1.9兆美元紓困計畫、並預期在8月前全美國人可接種疫苗，市場有機會走向新局。鋒裕匯理資產管理表示，新冠疫情（COVID-19）為市場帶來負面影響逾周年，不過隨著財政刺激方等因素，看好下半年美國經濟反彈，違約率有望下降，帶動資產表現。

鋒裕匯理資產管理表示，考量美國民主黨在選舉中囊括較多席次，實施財政振興的機率提高，已將美國2021年GDP預估增幅調整為5.2％至5.7％，較先前預估值增加1％。美國新任財政部長葉倫預測，如果刺激措施獲得通過，明年美國將機會達到充分的就業。市場信心回升，有助於風險性資產如高收益債的表現。

至於違約率方面，下半年可望走低。投資人可將違約率為投資指標之一。在經濟壓力時期，違約或破產的情況會增加。新冠疫情延長戰使全球經濟表現承壓多時，預期高收債違約率高鋒將在今年第一季發生。根據穆迪1月中旬的報告，美國高收違約率將在今年3月達到9.1％高峰，不過隨著經濟復甦，可望在2021年底下降至6％。

鑒往知來，高收益債指數在違約率達到高點後，往往表現優異。根據資料統計，在2008年金融海嘯期間，高收益債指數違約率一度攀升至破20％，不過隨著違約率回落，高收益債表現亮眼，往後一年高收益債總報酬為18.51％，往後三年總報酬42.82％，漲幅高於同期間投資等級債的12.26％與29.81％。此外，高收債市場已經從新冠疫情後的拋售潮中恢復過來，這是因為市場預期經濟將改善，違約率將下降。

鋒裕匯理資產管理是歐洲最大、全球前十大的資產管理業者，具備豐富研究資源，其中在美國的研究團隊管理龐大的高收債資產，規模超過77億美元。在高收債投資哲理方面，鋒裕匯理資產管理高收益債團隊共同總監Kenneth J. Monaghan指出，我們要求團隊分析師從股東的角度評估債券發行人可能採取的戰略，因為公司是為股東運營，而不是為債權人的利益而運營。

承襲鋒裕匯理資產管理的高收益債管理團隊，鋒裕匯理投信將於3月8日募集鋒裕匯理美國高收益債券基金，是台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金，投資流程具備E環境（Environmental）、S社會（Social）和G公司治理（Governance）評級因子，讓債券分析更全面宏觀，不再只局限於傳統財務報表分析。基金具備多元計價幣別與完整前後收級別，保管銀行為中國信託銀行。

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